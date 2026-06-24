El vestido de lino de Johanna Ortiz con el que Sara Carbonero deslumbra en su última sesión fotográfica

En las últimas horas, Sara Carbonero (42 años) ha grabado, en el Templo de Debod, en Madrid, una sesión fotográfica de la que no ha dado grandes detalles. Tan sólo ha dejado constancia de uno de los diseños que luce, y que la vuelve a coronar como un referente de estilo.

La prenda, firmada por Johanna Ortiz, está disponible en la plataforma de lujo Farfetch, donde ha pasado de costar 2.940 euros a 2.057 euros. Una rebaja notable para una pieza de alta gama confeccionada en 100 % lino.

El diseño, de color beige, incorpora un estampado floral que aporta profundidad y movimiento al tejido, además de un detalle de lazo que acentúa la silueta y un dobladillo a capas que añade volumen y dinamismo a la falda.

El resultado es un vestido que combina artesanía, sofisticación y frescura, tres elementos que definen tanto el ADN de la firma colombiana como el estilo personal de Carbonero.

Sara Carbonero, luciendo el vestido de Johanna Ortiz.

La elección no sorprende a quienes siguen de cerca la evolución estilística de la periodista. Carbonero ha construido una identidad visual basada en tejidos naturales, colores neutros, siluetas fluidas y prendas que transmiten calma y autenticidad.

El lino, protagonista absoluto del vestido, es uno de los materiales que más utiliza en sus looks estivales, por su comodidad y transpirabilidad, y también por su estética orgánica.

El vestido de Johanna Ortiz se inspira en la naturaleza y en los paisajes tropicales. El lazo, colocado estratégicamente, aporta un toque femenino, mientras que el dobladillo a capas introduce un movimiento sutil.

La periodista combina el vestido con un maquillaje suave y un peinado relajado, reforzando esa estética boho-chic que tanto la caracteriza.

El vestido que ha lucido Sara Carbonero.

Aunque el precio original del vestido -2.940 euros- lo sitúa en la franja alta del lujo, la rebaja actual en Farfetch lo deja en 2.057 euros, una cifra que, si bien sigue siendo elevada, lo convierte en una opción más accesible dentro del universo de la moda premium.

Este tipo de descuentos no son habituales en piezas de temporada de diseñadores consolidados, lo que explica el interés que ha despertado entre seguidoras de la periodista y amantes de la moda.

La confección en 100 % lino es uno de los elementos que justifican su valor. El lino es un tejido noble, sostenible y duradero, que requiere procesos de producción más complejos que otros materiales.

La historia de Johanna Ortiz es la de una diseñadora que ha sabido llevar la estética latinoamericana a las pasarelas internacionales sin perder autenticidad.

Nacida en Cali, Colombia, Ortiz fundó su marca homónima en 2001 con una visión de crear prendas femeninas, sofisticadas y profundamente conectadas con la naturaleza y la cultura de su país.

El reconocimiento internacional llegó cuando celebridades y editoras de moda comenzaron a lucir sus diseños en alfombras rojas y editoriales.

Su entrada en plataformas globales como Farfetch consolidó su presencia en el mercado del lujo, convirtiéndola en una de las diseñadoras latinoamericanas más influyentes del momento.