La camisa artesanal de Antik Batik que Rosanna Zanetti convierte en el nuevo objeto de deseo del verano

Rosanna Zanetti (37 años) ha vuelto a captar la atención del universo fashion con una camisa que ha enamorado, por lo colorido y la frescura que desprende, a sus 753.000 seguidores de Instagram.

En su penúltimo post, la modelo y empresaria aparece luciendo una camisa de la firma Antik Batik, una pieza que destaca por su carácter artesanal y su versatilidad.

Se trata del modelo Top Fanie, disponible por 280 euros, y que la propia web describe como una "camisa pequeña de lino-algodón (50% lino, 50% algodón), hecha a mano, para llevar como top o como una chaqueta ligera".

"Se cierra con lazos y presenta un tratamiento de lavado enzimático para un efecto desteñido por el sol”.

La prenda, que combina la frescura del lino con la suavidad del algodón, encaja de lleno en la estética bohemia y natural que caracteriza tanto a Antik Batik como a la propia Zanetti.

En las imágenes compartidas, la venezolana apuesta por un estilismo sencillo pero efectivo: combina la camisa con unos jeans a juego, creando un look perfecto para los días cálidos.

El diseño, confeccionado a mano, presenta un corte corto, pensado para funcionar tanto como top independiente como sobrecamisa ligera. Los lazos frontales sustituyen a los botones tradicionales, aportando un aire romántico y desenfadado que encaja con la filosofía de la firma.

El lavado enzimático, que le otorga ese efecto ligeramente desteñido por el sol, añade un toque vintage que potencia su carácter veraniego.

Es una prenda que parece pensada para acompañar tardes de playa, paseos urbanos o escapadas estivales, y que se adapta con facilidad a distintos estilos gracias a su neutralidad cromática.

La camisa de Antik Batik.

Para entender el éxito del Top Fanie, conviene detenerse en la historia de Antik Batik, una firma que lleva más de tres décadas reivindicando la artesanía como motor creativo.

Fundada en 1992 por la diseñadora italiana Gabriella Cortese, la marca nació tras un viaje transformador por Asia y América Latina.

Fascinada por las técnicas textiles tradicionales -desde el batik indonesio hasta los bordados mexicanos o los tejidos indios-, Cortese decidió crear una firma que fusionara la moda contemporánea con el saber hacer artesanal de distintas culturas.

La marca se ha convertido en un referente del estilo bohemio chic, ese que combina comodidad, feminidad y un toque viajero. Sus prendas, reconocibles por su carácter único, han conquistado a mujeres de todo el mundo que buscan piezas con alma, alejadas de la producción masiva.

Hoy, Antik Batik sigue fiel a su esencia: celebrar la artesanía global desde una perspectiva contemporánea. Y el look de Rosanna Zanetti es un ejemplo perfecto de cómo sus diseños pueden integrarse en un armario actual sin perder su identidad.