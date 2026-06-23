Alba Díaz deslumbra en el cumpleaños de un amigo con un vestido 'cut out' que acapara todas las miradas

Alba Díaz (25 años) ha vuelto a convertir un simple post de Instagram en una declaración de estilo. La hija de Vicky Martín Berrocal (53) ha acudido al cumpleaños de un buen amigo, y ha deslumbrado con un diseño cut out que ha acaparado todas las miradas.

La influencer ha sorprendido en su última publicación con un vestido de la firma española Arakii, una marca que se ha posicionado con fuerza en el terreno del minimalismo sofisticado.

Su elección no ha pasado desapercibida: un diseño drapeado con aberturas estratégicas que combina sensualidad, elegancia y un punto de audacia muy característico de su estilo.

El vestido, que tiene un precio de 320 euros, pertenece a la colección actual de la firma y responde al nombre de Draped Cut Out.

La propia web de Arakii lo describe como "una audaz declaración de minimalismo", una definición que encaja a la perfección con la estética que Díaz ha consolidado en los últimos meses.

Según la marca, la prenda "luce atrevidas aberturas en las caderas y un drapeado artístico en la parte delantera y trasera".

"Confeccionado en tejido de punto, combina comodidad y elegancia gracias a su cuerpo completamente cubierto y su falda maxi ligeramente transparente".

El vestido destaca por su juego de volúmenes y líneas. El drapeado, tanto frontal como posterior, crea un efecto visual que estiliza la figura y aporta movimiento, mientras que las aberturas laterales introducen un toque de sensualidad sin caer en el exceso.

La falda maxi, con una ligera transparencia, añade un componente etéreo que contrasta con la contundencia del cuerpo cubierto. Este equilibrio entre insinuación y sobriedad es una de las claves del éxito del diseño.

Arakii ha construido su identidad sobre la idea de que el minimalismo no tiene por qué ser simple, y este vestido es un ejemplo claro: cada detalle está pensado para favorecer la silueta sin renunciar a la comodidad.

El tejido de punto, además, permite que la prenda se adapte al cuerpo sin oprimir, algo que Alba Díaz suele priorizar en sus looks.

El vestido de Alba Díaz.

En los últimos años, Alba Díaz ha apostado por un estilo que combina piezas estructuradas, cortes limpios y una paleta cromática neutra, con toques estratégicos de sensualidad.

Las aberturas, los drapeados y los tejidos fluidos se han convertido en elementos recurrentes en su armario.

Arakii: la firma que redefine el minimalismo

La elección de Alba Díaz también pone el foco en Arakii, una firma española que ha ganado notoriedad en tiempo récord.

Fundada con la intención de reinterpretar el minimalismo desde una perspectiva contemporánea, la marca se caracteriza por sus líneas depuradas, sus tejidos de calidad y su apuesta por la producción local.

Arakii nació con una filosofía clara. Esto es, crear prendas que combinen elegancia, funcionalidad y un punto de audacia. Sus colecciones se construyen a partir de patrones limpios, drapeados estudiados y cortes estratégicos que buscan realzar la figura.

La marca ha encontrado un nicho entre quienes buscan piezas sofisticadas pero versátiles, capaces de funcionar tanto en un evento como en un look urbano.

Además, Arakii ha apostado desde sus inicios por una producción responsable, con tiradas limitadas y un control exhaustivo de los materiales.

Su estética, marcada por el equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo, ha captado la atención de influencers, estilistas y consumidoras que valoran la calidad y el diseño por encima de las tendencias efímeras.