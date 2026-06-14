Gemma Pinto apuesta por el vestido más favorecedor del verano: de tul y por 129 euros

Gemma Pinto (29 años) ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en una de las influencers con más proyección del panorama nacional.

La creadora de contenido fue una de las asistentes al esperado concierto de Bad Bunny en Madrid, una de las citas musicales más comentadas del verano, y lo hizo acompañada de dos de sus grandes amigas, María Pombo (31) y María Fernández-Rubíes (35). Para la ocasión, Gemma apostó por un diseño que no pasó desapercibido: el vestido Caracola de la firma Feners.

Con un precio de 129 euros, esta pieza reúne algunas de las tendencias que más protagonismo están teniendo esta temporada.

Se trata de un minivestido de tul sin mangas que destaca por su original estampado exclusivo en tonos terracota y coral, una combinación cromática que encaja perfectamente con la estética cálida y mediterránea que domina la moda estival.

El vestido ha sido diseñado para ajustarse al cuerpo como una segunda piel, potenciando la silueta de forma natural gracias a la ligereza y elasticidad del tejido.

Este efecto ceñido, lejos de resultar excesivo, aporta sofisticación y permite que el estampado se convierta en el gran protagonista del conjunto.

Gemma Pinto con un diseño de Feners. Instagram

Uno de los detalles más especiales del modelo es su bajo asimétrico, un recurso que aporta movimiento y dinamismo al diseño. Esta terminación rompe con la estructura clásica de los minivestidos y añade un toque contemporáneo que eleva la prenda.

El resultado es una pieza atrevida y femenina que consigue equilibrar sensualidad y elegancia.

La elección de Gemma Pinto no parece casual. Los conciertos se han convertido en auténticas pasarelas donde influencers y celebridades aprovechan para mostrar looks cargados de personalidad.

En este contexto, el vestido Caracola encaja a la perfección gracias a su capacidad para destacar sin resultar excesivo, combinando comodidad y tendencia en una sola pieza.

Además, los tonos terracota y coral favorecen especialmente durante los meses de verano, potenciando el bronceado y aportando luminosidad al rostro.

Son colores que funcionan tanto de día como de noche y que se han consolidado como una de las apuestas más fuertes de la temporada.

Con este estilismo, Gemma Pinto vuelve a demostrar su habilidad para encontrar diseños especiales que conectan con las tendencias actuales sin perder frescura.

El vestido de Feners refleja una estética joven, moderna y desenfadada que encaja perfectamente con el ambiente festivo del concierto de Bad Bunny.

En definitiva, el vestido Caracola de Feners que ha lucido Gemma Pinto reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los diseños más deseados del verano: un estampado vibrante, una silueta favorecedora y un aire sofisticado que confirma que, a veces, una sola prenda basta para construir un look memorable.