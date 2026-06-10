Paula Echevarría da una lección de estilo con este vestido de escote palabra de honor en color melocotón

Paula Echevarría (48 años) ha paralizado sus redes a golpe de vestidazo. En una de sus últimas publicaciones, la actriz ha dado otra lección de estilo con un increíble vestido que la ha revalidado en una de las mujeres más influyentes del panorama nacional.

La prenda protagonista es el vestido Helena Maxi, de la firma española Mioh, una marca que en pocos años ha logrado hacerse un hueco en los armarios de influencers y amantes de la moda, que buscan piezas especiales sin caer en el exceso.

El diseño, que tiene un precio de 204 euros, es una declaración de intenciones. La web de la firma lo describe como un diseño con escote palabra de honor, aunque incluye tirantes regulables y desmontables para adaptarse a distintos momentos del día.

La falda evasé, amplia y con movimiento, está confeccionada en un tono melocotón que funciona como base para un print de maxi flores, una de las señas de identidad de la marca.

La parte trasera incorpora goma elástica, lo que aporta comodidad y sujeción, y se completa con una cremallera lateral que estiliza la silueta sin interrumpir el estampado.

Paula lo luce con un fular a juego, el Cape Maxi, también de Mioh, que cuesta 50 euros.

Esta capa ligera, pensada para aportar un toque más sofisticado al conjunto, funciona como complemento perfecto para bodas, cenas estivales o eventos al aire libre en los que la temperatura baja al caer el sol.

En la imagen, la actriz lo lleva con naturalidad, dejándolo caer sobre los hombros, como si fuera una prolongación del propio vestido. El resultado es un look armonioso, fresco y con ese aire de verano eterno que tanto identifica a la asturiana.

Pero más allá del estilismo, la elección de Paula vuelve a poner el foco en Mioh, una firma que ha crecido de manera silenciosa pero imparable.

El vestido y el fular de Paula Echevarría.

Nacida en España y con producción mayoritariamente local, Mioh se ha consolidado como una marca que apuesta por prendas especiales, con personalidad, pensadas para mujeres que buscan diferenciarse sin renunciar a la comodidad.

Su filosofía se basa en la idea de crear piezas que funcionen tanto para un evento como para una cena improvisada, siempre con un toque distintivo: estampados propios, patrones cuidados y una paleta cromática que huye del minimalismo para abrazar el color.

La historia de Mioh es la de un proyecto que surgió con una intención clara: ofrecer moda de calidad, con diseño y a precios razonables, en un mercado saturado de propuestas demasiado básicas o demasiado inaccesibles.

Desde sus inicios, la firma apostó por colecciones pequeñas, muy pensadas, en las que cada prenda tuviera un sentido.

La actriz lleva años apoyando a firmas españolas y ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad para convertir en tendencia cualquier prenda que luce.

Su influencia en redes es indiscutible y su estilo, cercano y aspiracional, conecta con miles de mujeres que buscan inspiración real.

Cuando Paula apuesta por una marca, esa marca se ve. Y cuando lo hace con una prenda tan veraniega, tan fácil de llevar y tan fotogénica como el Helena Maxi, el impacto es inmediato.