El jersey de Marta Pombo es el que desean todas las jóvenes de la Generación Z: es de rayas y de la firma Eme Studios

Marta Pombo (34años) lo ha vuelto a hacer. La influencer, conocida por su estilo desenfadado y la capacidad de conectar con un público joven, ha revolucionado Instagram con su último estilismo.

En una publicación que ha generado miles de interacciones, Pombo aparece luciendo un jersey de punto a rayas que se ha convertido instantáneamente en la prenda del deseo para la Generación Z.

Se trata del Pinstripe Sugar Knit Sweater de la marca Eme Studios. La pieza, de inspiración vintage y corte oversize, destaca por su diseño minimalista pero con personalidad.

Marta Pombo, en sus redes sociales. @mpombor

Punto suave

Confeccionado en un punto suave de color crema con finas rayas horizontales en marrón tostado, el jersey incorpora el logotipo de la marca, 'EME', en un parche de tela azul marino con letras blancas, situado en el centro del pecho.

Eme Studios, una firma que ha sabido leer a la perfección los códigos de la Generación Z, ha encontrado en este jersey la fórmula del éxito. La prenda reúne varias de las tendencias que dominan el streetwear actual.

Por un lado, la estética Y2K. El diseño evoca la moda de principios de los 2000, un estilo que los Z han abrazado con fuerza.

Por otro, el athleisure premium. El jersey combina la comodidad de una prenda deportiva con la calidad de los materiales y un diseño cuidado, encajando en la tendencia de vestir prendas cómodas pero con estilo.

Asimismo, destaca por la sostenibilidad y la exclusividad. Eme Studios se caracteriza por producir colecciones limitadas, lo que genera un sentimiento de exclusividad entre sus seguidores.

Pinstripe Sugar Knit Sweater, de Eme Studios. Eme Studios.

El 'efecto Marta Pombo'

El hecho de que Marta Pombo haya elegido este jersey no es casualidad. Las rayas horizontales, un clásico de la moda que se reinventa cada temporada, son una de las tendencias más fuertes de este año.

La influencer ha sabido integrar esta prenda en un look casual y moderno, combinándolo con unos vaqueros de corte recto y unas zapatillas blancas, un estilismo que sus seguidores no han tardado en replicar.

Tras la publicación de Marta Pombo, el Pinstripe Sugar Knit Sweater de Eme Studios se ha convertido en uno de los artículos más buscados en la web de la marca.

Como suele ocurrir con las prendas que lucen las influencers más populares, el jersey se ha convertido en objeto de deseo en cuestión de minutos, consolidando el 'efecto Marta Pombo' y demostrando el poder que tienen las redes sociales en el mundo de la moda.

Eme Studios, una marca que ha sabido posicionarse como un referente para la Generación Z, ha demostrado que conoce a la perfección los gustos y las necesidades de su público, ofreciendo prendas que combinan estilo, comodidad y exclusividad.