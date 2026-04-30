Virginia Troconis impacta en su último acto público con un increíble dos piezas de lentejuelas de Sandro Paris

Virginia Troconis (46 años) y su esposo, Manuel Díaz El Cordobés (57), han disfrutado, en los últimos días, de una noche única en el marco de la gran fiesta de Chef of the Year 2026, en Forbes House. Ambos forman uno de los matrimonios más estables y respetados del panorama nacional.

También se cuelan en la lista de los más elegantes. Renglón aparte se merece ella, Virginia. Todo lo que luce es una lección de estilo, y ahora no ha sido una excepción.

La venezolana ha impactado por un conjunto de Sandro Paris que, inevitablemente, se ha convertido en el centro de todas las miradas. No es para menos: el look -lookazo- no puede ser más bonito y regio. Es la elegancia hecha tejido.

El conjunto está formado por dos piezas de tejido fantasía con lentejuelas. El top, valorado en 225 euros, destaca por su escote redondo y su cierre de botones, un detalle que suaviza la intensidad del brillo y aporta un aire clásico dentro de una prenda claramente festiva.

El pantalón a juego, de 275 euros, presenta un corte recto, pernera ancha y talle alto, lo que estiliza la figura y añade movimiento al caminar.

La combinación de ambas piezas crea un efecto monocolor que Troconis defiende con naturalidad, demostrando que las lentejuelas pueden ser sinónimo de sofisticación cuando se llevan con equilibrio.

La elección de Troconis no es casual. Sandro Paris, fundada en 1984 por Evelyne Chetrite en el barrio parisino de Le Marais, se consolida desde sus inicios como una marca que reinterpreta la elegancia francesa desde una perspectiva contemporánea.

El conjunto de Virginia Troconis.

Su propuesta se basa en cortes limpios, tejidos de calidad y detalles que aportan personalidad sin caer en lo estridente. La firma se mueve en el segmento premium y conquista a mujeres que buscan prendas versátiles, urbanas y con un punto sofisticado.

A lo largo de las décadas, Sandro amplía su presencia internacional y mantiene intacta su esencia: piezas que combinan lo atemporal con lo actual.

La marca apuesta por tejidos especiales, siluetas depuradas y una paleta cromática que oscila entre los neutros y los tonos vibrantes, siempre con un toque chic inconfundible.

Troconis encaja de manera natural en el universo estético de Sandro. Su estilo personal se caracteriza por la sencillez bien entendida, la búsqueda de prendas funcionales y la preferencia por diseños que aportan elegancia sin rigidez.

La venezolana no se define como una seguidora obsesiva de las tendencias, pero sí demuestra un criterio claro a la hora de seleccionar piezas que se adaptan a su ritmo de vida y a su figura.

En varias ocasiones, tanto en eventos públicos como en estilismos compartidos en redes sociales, Troconis opta por prendas de Sandro.

No existe una colaboración formal entre ambas partes, pero sí una afinidad evidente: la marca ofrece justo ese equilibrio entre modernidad y clasicismo que ella suele buscar.