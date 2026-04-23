Verde bosque y acolchado: el clásico 'it-bag' de Dior que ha conquistado a Sassa de Osma

En el siempre cambiante universo de la moda de lujo, pocos nombres resuenan con la autenticidad y el estilo innato de Sassa de Osma (38 años).

La mujer de Christian de Hannover (40), conocida por su elegancia discreta y su capacidad para fusionar el clasicismo con las tendencias contemporáneas, ha llamado la atención en sus redes sociales con un accesorio impecable: un bolso acolchado de Dior en un vibrante tono verde bosque.

El bolso en cuestión es el Dior Crunchy, diseñado por Jonathan Anderson. Una pieza excepcional que destila el savoir-faire de la maison francesa.

Sassa de Osma, con un bolso de Dior en sus redes sociales. @sassadeo

Confeccionado en una piel flexible (de becerro) de alta calidad, destaca por su pespunte acolchado, una reinterpretación sofisticada del icónico motivo cannage de Dior.

El diseño, que evoca el entramado de las sillas de mimbre que Christian Dior utilizaba en sus primeros desfiles, adquiere una nueva dimensión de volumen y textura en esta versión, aportando un volumen casi escultórico al accesorio.

El modelo que luce Sassa de Osma en sus redes sociales es flexible, de gran tamaño, e ideal para el día a día. La pieza presenta el nuevo material Puffy Macrocannage, que aporta un toque tridimensional al icónico motivo.

El modelo de tamaño mediano incluye una cadena doble de metal dorado, acentuada por ojales con la firma Dior de metal dorado, y puede llevarse en la mano o colgado del hombro.

Bolso mediano Dior Crunchy, de Dior. Dior.

El verde: el color de la sofisticación

Si bien la silueta y la técnica de acolchado son impresionantes, es el color lo que realmente eleva esta pieza. El verde bosque elegido por Dior es un tono profundo, rico y versátil que evoca la naturaleza y la elegancia atemporal.

Se aleja de los negros y marrones convencionales sin perder un ápice de sofisticación, convirtiéndose en un "neutro" inesperado que añade un punto de audacia a cualquier conjunto.

En las imágenes compartidas por Sassa de Osma, queda claro que el bolso es un faro de estilo que capta la luz de manera magistral gracias al acabado satinado de la piel.

En una de las instantáneas, De Osma combina el bolso con una camisa de popelina azul cielo de corte pulcro, un pantalón de sastre gris marengo y mules blancos.

El accesorio se lleva como un bolso de mano tipo clutch de gran tamaño, una forma de llevarlo que denota una actitud sofisticada y effortless.

En otra imagen, se aprecia la versatilidad de la pieza, que puede lucirse con una fina cadena dorada al hombro, aportando un toque más ladylike al conjunto.

Sassa de Osma, en sus redes sociales. @sassadeo

Con esta pieza, valorada en 3.950 euros, Dior demuestra una vez más su capacidad para reinventar sus propios códigos. Bajo la dirección creativa de Maria Grazia Chiuri, la marca ha sabido mantener vivo el legado de su fundador adaptándolo a las necesidades y gustos de la mujer moderna.

Este bolso acolchado es un claro ejemplo de ello: una pieza que rinde homenaje al cannage histórico mientras abraza una estética contemporánea, audaz, sumamente deseable, y que ahora luce una de las reinas del llamado quiet luxury en nuestro país.