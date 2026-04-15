Paula Echevarría apuesta por el blazer de encaje de Primark: cuesta 34 euros y tiene el color más tendencia de la primavera

Paula Echevarría (48 años) vuelve a confirmar su talento para reinterpretar las tendencias y adaptarlas a looks actuales y versátiles.

En uno de sus últimos estilismos, la actriz ha apostado por un blazer sin cuello de Primark, una prenda que destaca por su delicada superposición de encaje y su favorecedor tono amarillo mantequilla, uno de los colores estrella de la temporada.

Con un precio de 34 euros y disponible en todas las tallas, se presenta como una opción asequible y con gran potencial estilístico.

El diseño, de líneas limpias y frontal abierto, prescinde del cuello tradicional, lo que le aporta un aire más ligero y contemporáneo.

Paula Echevarría con una chaqueta de Primark. Instagram

Este detalle, unido al encaje superpuesto, eleva la prenda y le da un toque sofisticado sin resultar excesivo, convirtiéndola en una pieza ideal tanto para el día como para ocasiones más especiales.

El encaje, además, introduce un matiz romántico que contrasta con la estructura clásica del blazer, logrando un equilibrio muy actual.

Aunque forma parte de un conjunto con short a juego, Paula Echevarría ha decidido combinarlo con jeans, apostando por una mezcla de estilos que refleja perfectamente las tendencias actuales.

Este contraste entre lo elegante y lo casual aporta frescura al look y demuestra que las prendas más especiales también pueden integrarse en estilismos cotidianos sin perder su esencia.

Blazer con superposición de encaje y sin cuello. Primark

El tono amarillo mantequilla, suave y luminoso, se posiciona como uno de los grandes protagonistas de la primavera. Es un color que favorece especialmente bajo la luz natural y que aporta un aire optimista y sofisticado al conjunto.

En este caso, el blazer se convierte en la pieza clave del estilismo, capaz de elevar un básico como el vaquero con un solo gesto.

Paula Echevarría vuelve a dar una lección de estilo al demostrar que no es necesario recurrir a firmas de lujo para conseguir un look cuidado y en tendencia. Su capacidad para mezclar prendas asequibles con piezas clave y combinarlas de forma natural la consolida como uno de los grandes referentes de la moda en España.

En definitiva, el blazer de encaje de Primark que luce Paula Echevarría es una prueba de que la moda accesible puede ser también sofisticada y actual. Una prenda versátil, femenina y fácil de combinar que se adapta a diferentes estilos y ocasiones, convirtiéndose en una apuesta segura para esta temporada.