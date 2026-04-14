Sassa de Osma confirma cuál será el vestido del verano: el modelo de lino de Boden

Sassa de Osma (37 años) no necesita grandes gestos para marcar tendencia. Le basta un post en Instagram, una imagen aparentemente sencilla, para que medio país tome nota de lo que lleva puesto. De ahí, su increíble poder prescriptor.

"Preparando mi armario de primavera con Boden", ha posteado la princesa en su última publicación.

La nuera de Ernesto de Hannover (72) vuelve a demostrar por qué es uno de los referentes de estilo más sólidos del panorama europeo. Y lo hace con un vestido que, sin estridencias, resume la elegancia que define su armario.

Es el Erma Drop Waist Linen, de la firma británica Boden, y ya se perfila como uno de los modelos más buscados de la temporada. No es el primer look del carrusel, sino el segundo, el que ha captado la atención de las amantes de la moda.

Un vestido de talle bajo, sin mangas, confeccionado en lino suave, con una falda amplia que se mueve con naturalidad y un diseño depurado que encaja en cualquier plan veraniego.

La propia marca lo describe así en su web: "Haz del vestido de talle bajo tu estilo estrella para este verano. De líneas depuradas, sin mangas y con una falda con mucho vuelo, esta prenda es una mezcla refinada de estructura y lino suave y cómodo. Añade unas sandalias y estarás lista para cualquier plan".

El vestido de Sassa de Osma.

Su precio: 270 dólares. La elección de Sassa no es casual. El vestido encaja a la perfección con su estética habitual: discreta, pulida, sin artificios, pero con un ojo clínico para detectar piezas que funcionan en el día a día y que, al mismo tiempo, tienen un punto aspiracional.

El talle bajo, que vivió su gran momento en los años 20 y regresó con fuerza en los 90, vuelve a asomar esta temporada como una alternativa fresca a los vestidos rectos o de cintura marcada. En este caso, Boden lo interpreta desde la comodidad y la fluidez.

Su apuesta confirma que, cuando el diseño es bueno, no hace falta mucho más.

Boden, la marca británica

Que Sassa de Osma haya elegido un vestido de Boden no sorprende a quienes conocen la trayectoria de la firma. Aunque en España su presencia ha crecido especialmente en los últimos años, Boden lleva más de tres décadas construyendo un estilo propio.

La marca nació en 1991 de la mano de Johnnie Boden, un joven emprendedor británico que empezó vendiendo ropa masculina a través de catálogos.

Modelo luciendo el vestido de Sassa de Osma.

Su propuesta inicial era sencilla: prendas bien hechas, con buenos materiales y un toque de color que rompía con la sobriedad habitual de la moda masculina de la época.

El éxito fue inmediato y, poco después, Boden amplió su oferta a ropa femenina y, más tarde, infantil. El crecimiento de la firma coincidió con la expansión del comercio por catálogo y, posteriormente, con el auge del comercio electrónico.

Su estética británica -práctica, optimista, ligeramente preppy- se convirtió en su sello distintivo. Hoy, Boden es una marca global con presencia en Reino Unido, Estados Unidos y buena parte de Europa.