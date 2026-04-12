El estampado vichy vuelve a arrasar esta primavera: así lo reinventa esta firma con sus prendas más versátiles

En un panorama dominado durante meses por los tonos neutros, la moda se prepara para dar un giro vibrante con la llegada de la primavera. Aunque el Instituto Pantone ha señalado el Cloud Dancer como el color estrella de 2026, lo cierto es que el estilo urbano ya empieza a mirar más allá del minimalismo cromático para abrazar una estética mucho más expresiva.

Los estampados irrumpen con fuerza en el armario de las insiders, dispuestas a transformar sus looks en auténticas declaraciones de intenciones.

Entre las tendencias que regresan con energía se encuentra el siempre atrevido animal print, reservado para quienes no temen arriesgar, mientras que las rayas verticales continúan siendo el recurso infalible de aquellas que buscan estilizar la silueta sin renunciar al estilo.

Sin embargo, hay un estampado que se mantiene firme temporada tras temporada y que vuelve a posicionarse como favorito indiscutible: el vichy. Popularizado en los años 60 por Brigitte Bardot, este print de cuadros pequeños ha sabido reinventarse sin perder su esencia, combinando ese aire nostálgico con una frescura que encaja a la perfección en las tendencias actuales.

Top sin mangas con estampado vichy marrón, de KIABI. PVP: 15€ KIABI

Esta primavera, la firma KIABI apuesta decididamente por el vichy, reinterpretándolo en clave contemporánea a través de una colección que equilibra estilo, versatilidad y precio asequible.

Las blusas se convierten en una de las piezas protagonistas: ligeras, en diferentes tonalidades y con un delicado aire inocente, son perfectas para construir estilismos románticos con un toque desenfadado. Combinadas con vaqueros o faldas, elevan cualquier look sin esfuerzo.

Las faldas de vichy, por su parte, se presentan como el comodín ideal para el día a día. Basta añadir una camiseta básica para conseguir un conjunto fresco y actual, perfecto para las jornadas más cálidas.

Pero si hay una apuesta segura dentro de la colección, son los conjuntos de dos piezas. Coordinados y fáciles de llevar, permiten lograr un look completo en segundos, adaptándose tanto a planes informales como a ocasiones más especiales si se combinan con los accesorios adecuados.

Falda con estampado vichy beige, de KIABI. PVP: 20€ KIABI

En una línea más relajada, destaca la propuesta de top sin mangas junto a vaquero ancho, una combinación que refleja a la perfección el equilibrio entre comodidad y estilo. Ideal para quienes buscan looks funcionales sin renunciar a ese toque trendy que marca la diferencia.

La colección se completa con prendas clave para el entretiempo, como una chaqueta acolchada en tono rosa que añade un punto de color a los estilismos más neutros, o una camisa con bordado inglés que aporta delicadeza y sofisticación.

Así, la nueva temporada confirma que la moda vuelve a jugar, y lo hace apostando por estampados que celebran la personalidad y la creatividad sin límites.