El regreso a lo esencial: las chanclas de colores de NoNiNá que definen la primavera

En un momento en el que la moda apuesta por la comodidad sin renunciar al estilo, las firmas emergentes españolas continúan explorando nuevos territorios creativos.

Es el caso de NoNiNá, que amplía ahora su universo con el lanzamiento de su primera colección de chanclas, una propuesta que encapsula a la perfección su esencia: frescura, color y un espíritu desenfadado que conecta directamente con el verano.

La encargada de poner voz a este nuevo capítulo es Anna Padilla (28 años), quien define estas nuevas piezas como "divertidas, tendencia y versátiles".

Tres adjetivos que no solo describen el producto, sino que resumen la filosofía de una marca que ha sabido construir una identidad reconocible a través de sus colecciones textiles y que ahora da el salto al calzado con una clara intención: completar sus looks sin perder autenticidad.

Las nuevas chanclas de NoNiNá. Cedida a EL ESPAÑOL

"Llevábamos tiempo queriendo dar el paso", explica Anna Padilla, subrayando que la incursión en el universo de las chanclas -o 'flip flops'- responde a una evolución natural.

Y es que NoNiNá no solo vende prendas, sino una forma de entender el verano: ligada a la playa, a la luz y a una estética relajada que ahora se traslada también a los pies.

Lejos de su concepción más tradicional, estas chanclas se presentan como una pieza clave dentro del armario contemporáneo.

Diseñadas para funcionar tanto en contextos vacacionales como en entornos urbanos, rompen con los códigos clásicos del calzado estival para posicionarse como el accesorio definitivo de la temporada.

Una versatilidad que conecta con las nuevas necesidades del consumidor, cada vez más inclinado hacia propuestas funcionales que no renuncien al diseño.

La colección se compone de tres modelos, todos ellos articulados en torno al estampado de rayas -seña de identidad de la firma- y una paleta cromática cuidadosamente pensada.

Las nuevas chanclas de NoNiNá. Cedida a EL ESPAÑOL

Las 'Marina Azul', en azul marino y blanco, se erigen como la opción más atemporal; las 'Marina Verde', en verde y blanco, aportan frescura y luminosidad; mientras que las 'Marina Rosa', en rosa y amarillo mantequilla, introducen un guiño más atrevido y plenamente alineado con las tendencias actuales.

Pero más allá de su estética, uno de los elementos diferenciales de la colección reside en el diseño de la suela. La firma ha incorporado su icónico logo -una raspa- troquelado, de modo que deja su huella en la arena al caminar.

Un detalle lúdico que refuerza el carácter divertido de la propuesta y que, como señala la propia Padilla, invita incluso a "ir buscando raspas por la orilla".

Con este lanzamiento, NoNiNá no solo diversifica su oferta, sino que reafirma su posicionamiento dentro de la moda española como una marca capaz de evolucionar sin perder coherencia.

Una apuesta por lo esencial -comodidad, funcionalidad y diseño- que demuestra que, a veces, las piezas más simples son también las que definen toda una temporada.