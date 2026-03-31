El "efecto cara lavada" de los 90 vuelve en 2026: así se consigue la piel perfecta al estilo Carolyn Bessette-Kennedy

En plena era de tendencias fugaces y sobreexposición estética, la belleza da un giro inesperado hacia la esencia. La inspiración ya no está en filtros imposibles ni en maquillajes de alta cobertura, sino en la naturalidad pulida que definió los años 90.

Y en ese regreso nostálgico, hay un nombre que resurge con fuerza como referente absoluto: Carolyn Bessette-Kennedy.

Su imagen sigue siendo hoy sinónimo de elegancia sin artificios: piel impecable, textura uniforme, poros difuminados y una luminosidad que no depende del maquillaje, sino de la salud cutánea.

Este ideal, conocido como el efecto "cara lavada pero perfecta", se posiciona como el nuevo objetivo beauty de 2026.

Los oscuros últimos años de John Kennedy Jr. y Carolyn Bessette mientras América creía en su cuento de hadas

Lejos de trucos cosméticos temporales, el secreto está en lo que los expertos denominan "arquitectura de la piel". Es decir, tratar el rostro desde su base biológica para que refleje equilibrio, firmeza y luz de manera natural.

En esta línea, la firma SkinClinic introduce uno de los avances más innovadores del momento: la longevidad celular basada en exosomas.

Este activo, clave en la cosmética de nueva generación, funciona como un sistema de comunicación interna. Los exosomas actúan como "mensajeros inteligentes" que transportan señales entre células, favoreciendo la regeneración y reprogramando la piel desde el interior.

El resultado es una tez más uniforme, firme y con ese acabado jugoso -real, no artificial- que caracterizaba a la estética noventera.

En palabras de Cayetano Gutiérrez, "la elegancia en la piel es el resultado de una activación celular constante". Bajo esta premisa, la marca propone un protocolo en tres pasos que busca sustituir la cobertura del maquillaje por el rendimiento del tratamiento.

Línea completa de SkinClinic. Cedida a EL ESPAÑOL

El primer paso, Exoboost, actúa como activador regenerativo. Se trata de un sérum diseñado para mejorar la textura cutánea y aportar suavidad desde la primera aplicación. A continuación, la crema Exoday funciona como escudo diario, manteniendo la hidratación y ese efecto "piel rellena" que permite prescindir de la base.

Por último, Exonight completa el ritual con una reparación intensiva durante la noche, favoreciendo que la piel amanezca descansada, uniforme y visiblemente revitalizada.

Más allá de una rutina, esta filosofía redefine el concepto de belleza contemporánea: menos artificio, más salud. En un momento en el que la piel se ha convertido en el nuevo símbolo de estatus, lograr ese equilibrio entre naturalidad y sofisticación ya no es una utopía, sino una cuestión de ciencia.

Porque, como demostró Carolyn Bessette-Kennedy, la verdadera tendencia nunca fue el maquillaje, sino una piel que no lo necesita.