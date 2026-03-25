Vicky Martín Berrocal tiene el jersey de lana más versátil con el que ha conquistado Venecia

Vicky Martín Berrocal (52 años)vuelve a demostrar que su estilo no entiende de estaciones ni destinos. Durante su reciente escapada a Venecia, la diseñadora y empresaria ha apostado por un look cómodo y sofisticado en el que destaca un jersey de lana de NA-KD, una prenda que combina calidez, sostenibilidad y tendencia.

Todo apunta a que este viaje podría estar ligado al rodaje de la segunda temporada de Las Berrocal, el documental familiar que tanto interés ha generado.

El jersey, disponible por 95,95 euros, está confeccionado en lana reciclada, un detalle que refleja la creciente importancia de la moda responsable dentro del sector. Este tipo de materiales no solo reducen el impacto medioambiental, sino que también ofrecen una textura suave y agradable al tacto, perfecta para los días más fríos.

Vicky Martín Berrocal con un jersey de NA-KD. Instagram

En este caso, la prenda se presenta en color gris, un tono neutro que facilita su integración en múltiples estilismos.

El diseño destaca por su corte ancho, una silueta relajada que aporta comodidad sin renunciar al estilo. El cuello alto tipo tortuga, acabado en canalé, se convierte en uno de los grandes protagonistas de la prenda, proporcionando abrigo y un aire elegante que encaja a la perfección con el entorno invernal de Venecia.

Las mangas largas y el dobladillo acanalado completan el diseño, aportando estructura y equilibrio al conjunto.

Vicky Martín Berrocal demuestra, una vez más, su capacidad para construir looks que funcionan tanto en contextos urbanos como en escapadas especiales. Este jersey de NA-KD se convierte en la pieza central de un estilismo cómodo y funcional, ideal para recorrer las calles venecianas sin perder un ápice de sofisticación.

Jersey de lana con cuello alto- tipo tortuga. NA-KD

Su elección confirma que, en ocasiones, las prendas más sencillas son las que mejor definen un estilo personal.

Además, el corte oversize del jersey permite jugar con diferentes combinaciones: desde pantalones ajustados que equilibren la silueta hasta faldas midi o incluso leggings para un look más relajado.

Esta versatilidad convierte la prenda en un básico imprescindible para el invierno, especialmente para quienes buscan comodidad sin renunciar a una estética cuidada.

En definitiva, el jersey de lana de NA-KD que luce Vicky Martín Berrocal es una apuesta segura para la temporada. Una prenda que combina diseño, confort y sostenibilidad, y que demuestra que el estilo más auténtico es aquel que se construye a partir de piezas funcionales, bien elegidas y adaptadas a cada momento.