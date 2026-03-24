Esta es la base de maquillaje que Eugenia Silva usa para una piel luminosa y sin filtros

Eugenia ha desvelado uno de sus trucos infalibles para mantener su rostro perfecto durante todo el día. La modelo ha publicado un reel en su cuenta de Instagram donde ha explicado que consigue que su piel luzca luminosa y natural gracias a la nueva base de maquillaje que utiliza.

Su secreto es la Luminous Silk Foundation de Armani Beauty, en el tono 5.9 (antes usaba el 5.5), un fondo fluido que unifica y realza el tono de la piel con un acabado tan natural que parece no llevar nada.

"He estado en una cena en Mónaco, rodeada de mujeres maravillosas y todas las que yo tenía a mi alrededor, que eran como seis o siete, llevaban esta base", ha asegurado.

Musa y embajadora de la casa italiana desde hace años, Eugenia ha convertido la base Luminous Silk en un imprescindible de su neceser. El tono que utiliza está pensado para pieles de tonos medios con subtono cálido. Es ideal para recrear ese efecto bronceado sofisticado que la caracteriza.

Aplicada en capas finas y muy trabajadas, la base se funde con la piel y deja ese famoso 'Armani Glow' que ella misma muestra en sus vídeos y contenidos de belleza.

Según ha explicado ella misma a sus seguidores, "la textura de esta base es como que penetra mejor en la piel". Es ligera, sedosa y fácil de trabajar.

Desde la firma explican que ofrece una cobertura modulable que va de ligera a media‑alta, por lo que corrige rojeces e imperfecciones, pero deja que la piel siga viéndose como piel, sin efecto máscara ni sensación pesada.

El acabado es luminoso, con un brillo saludable que favorece especialmente a las pieles normales y mixtas que buscan un plus de luz sin renunciar a la duración.

Eugenia Silva.

Su fórmula incluye agentes hidratantes que ayudan a mantener el confort durante horas, es libre de aceites y no comedogénica, lo que la hace apta tanto para el día a día como para largas jornadas de trabajo o eventos.

Recrear la piel de Eugenia Silva con la base de Armani es más sencillo de lo que parece. El truco está en aplicar poca cantidad de producto, empezando en el centro del rostro (mejillas, frente y barbilla) y difuminando hacia el exterior con una brocha de pelo suave o con una esponja ligeramente humedecida.

Así se consigue un velo uniforme y fino que respeta la textura natural de la piel.

Para terminar de completar su beauty look, Eugenia Silva ha usado los polvos bronceadores, también de Armani, y el número 140 del lip power para sus labios.