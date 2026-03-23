Rocío Osorno agota en cuestión de horas el conjunto blanco que podría ser el vestido de novia perfecto para una boda civil

El conjunto que Rocío Osorno (38 años) acaba de mostrar en sus redes sociales confirma una de las grandes tendencias del momento: un dos piezas en color blanco puede funcionar como un auténtico vestido nupcial para bodas civiles o enlaces íntimos.

Diseñado por la propia influencer para su firma homónima, el conjunto Clara —valorado en 340 euros— se ha agotado pocas horas después de su lanzamiento, demostrando la demanda creciente de looks elegantes, versátiles y con sello español.

En las imágenes compartidas por Rocío, el campo andaluz y los árboles en flor sirven de escenario perfecto para un estilismo que encaja igual en una boda de día que en una comunión o bautizo.

Lejos del vestido tradicional, Clara está formado por dos piezas. En primer lugar, un cuerpo recto, cortado a la cintura, con mangas farol de largo francés y una delicada abertura abotonada en la espalda.

Además, consta de una falda midi de 90 centímetros desde la cintura, con costura central y sutil abertura delantera que estiliza la silueta y deja ver el zapato.

El conjunto está confeccionado en crepe mate blanco, al que se suma un segundo tejido que aporta todo el romanticismo: batista de algodón perforada con bordados florales simétricos en tonos natural y marfil, aplicada en las mangas, los festones de la espalda y la cinturilla.

El resultado es una combinación depurada, con hombro estructurado y aire muy años 40, que combina minimalismo y detalle artesanal.

Rocío Osorno, con un conjunto de dos piezas de su firma de moda. @rocioosornoestudio

Precisamente esa mezcla —líneas limpias y un trabajo de bordado muy protagonista— lo convierte en una opción perfecta para novias civiles que buscan una alternativa al vestido largo clásico, pero también para invitadas que quieren invertir en un conjunto reutilizable.

Separando las piezas, el cuerpo puede llevarse con un pantalón de vestir o una falda de color en otros eventos; la falda, con una blusa especial o incluso un jersey fino, se adapta a celebraciones menos formales.

La propia Rocío subraya en sus stories que este diseño es una nueva versión de un conjunto previo. "Es el tejido bordado de mi traje de flamenca del año pasado", apunta.

Su impecable dos piezas se agotó horas después de salir a la venta. Ya está vendido. Y, sin reposición, por el momento. El plazo de confección se sitúa entre 15 y 21 días laborables, lo que refuerza su carácter casi artesanal.

En un momento en el que las novias buscan cada vez más piezas únicas y de líneas sencillas, que se puedan volver a usar y que huyan del exceso, el éxito fulminante de Clara apunta el camino: blancos luminosos, mangas trabajadas, patrones midi y la sensación de llevar algo especial sin renunciar a la comodidad.

Rocío Osorno, una vez más, convierte su propio armario en termómetro de tendencias y confirma que el dos piezas ha llegado para quedarse.