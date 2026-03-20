La falda de flecos más práctica y elegante la tiene Isabel Jiménez: es de su firma, Slow Love

Isabel Jiménez (44 años) ha vuelto a convertir su jornada en una lección de estilo. En su Instagram, la periodista de Informativos Telecinco ha compartido un look en el que la auténtica protagonista es la falda larga de flecos que luce, firmada por Slow Love.

La elección no es casual: la pieza recoge gran parte de los códigos estéticos que han definido el estilo de Jiménez en los últimos años, a medio camino entre la sobriedad -propia de un informativo-, y el aire bohemio.

La protagonista del estilismo es la falda Antelina, uno de los diseños de la colección actual de Slow Love. Su precio es de 69,99 euros y, según la descripción oficial, "es una falda larga de antelina, con pañuelo a la cintura con flecos extraíble y vuelo".

El tejido imita el ante en una versión ligera y suave, lo que permite que la prenda mantenga estructura y, al mismo tiempo, tenga movimiento. La silueta larga y de corte evasé aporta verticalidad, estiliza la figura y encaja tanto con botas como con sandalias de cara al buen tiempo. ​

El detalle decisivo es el pañuelo con flecos que ciñe la cintura. Esta pieza extraíble funciona como un cinturón ancho que marca la zona media y concentra la atención visual, mientras los flecos aportan dinamismo al caminar.

Es un recurso muy característico del universo Slow Love: un guiño folk fácilmente identificable, pero que se puede moderar retirando el pañuelo si se busca un registro más sobrio, por ejemplo, para un entorno estrictamente profesional. ​

La pieza también resume bien el ADN de Slow Love. La firma nació en 2015 como un proyecto digital impulsado por Sara Carbonero (42) e Isabel Jiménez, amigas desde sus años de redacción en Telecinco.

Ambas compartían inquietud por la moda y por un estilo de vida más pausado, ligado al concepto de 'slow life', y plasmaron esa filosofía en una marca que apostaba por colecciones pequeñas, con vocación sostenible.

La falda de flecos de Isabel Jiménez.

En sus primeras temporadas, Slow Love se desarrolló como 'e‑commerce' independiente, con una comunidad que creció al calor de la influencia de sus fundadoras en redes sociales y en la prensa de estilo de vida.

El giro llegó en 2021, cuando el grupo Tendam -propietario de cadenas como Cortefiel, Springfield o Women’secret- adquirió la marca, integrándola en su estructura y ampliando su capacidad de producción y distribución.

Desde entonces, Slow Love se vende tanto en su web como en la red de tiendas de Cortefiel y en establecimientos seleccionados, lo que ha permitido que muchas de las prendas que Sara e Isabel muestran en redes estén disponibles en un circuito comercial mucho más amplio.

Pese a la entrada de un gran grupo, la dupla mantiene el control creativo. Jiménez y Carbonero continúan ejerciendo como directoras de estilo y se implican en el diseño de cada colección.

La influencia de Jiménez como prescriptora de estilo no alcanza las cifras de una influencer a tiempo completo, pero su posición como rostro diario de informativos y su vínculo con Carbonero la colocan en un punto interesante del mapa de la moda española.

Cada vez que etiqueta Slow Love en un 'story' o en una publicación, la marca recibe un impulso de visibilidad y refuerza la asociación entre su estilo y el de sus fundadoras.