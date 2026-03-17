Rocío Osorno deslumbra con un vestido joya lleno de esferas plateadas y flecos artesanales

Rocío Osorno (38 años) ha vuelto a conquistar las redes sociales con una de sus últimas propuestas estilísticas. La sevillana ha lucido un vestido espectacular de la colección Capsule, una línea de edición limitada de Mango pensada para las ocasiones más especiales.

La influencer, siempre impecable en sus apuestas de moda, ha mostrado esta pieza que brilla por su originalidad y su exquisita confección en uno de sus post de Instagram.

El diseño, largo y de corte recto, destaca por el juego de esferas plateadas insertadas sobre delicados flecos hechos a mano, que aportan un movimiento sutil y un destello luminoso a cada paso.

Con cuello redondo, tirantes finos y cierre lateral con cremallera, el vestido combina elegancia y modernidad, manteniendo esa esencia minimalista y sofisticada que caracteriza el armario de Rocío.

Muchos se han imaginado ya a la influencer con este modelo en la próxima Feria de Abril, que este año se celebrará del martes 21 al domingo 26 de abril en Sevilla.

Por su color se descartaría para una boda, sin embargo es una opción ideal para otro tipo de celebraciones o para ir ideal en la Fashion Week de Madrid, por ejemplo, que arranca la semana próxima.

La pieza forma parte de la colección de fiesta y evento, creada con los mejores tejidos y un cuidado patrón que busca lograr acabados perfectos.

Pensada para elevar los looks más especiales, esta colección de carácter exclusivo se ha convertido en una de las más esperadas por quienes buscan un toque de lujo discreto en sus estilismos.

Vestido de Mango.

Con este look, Rocío Osorno vuelve a demostrar por qué es una de las prescriptoras de estilo más influyentes del panorama nacional: sabe cómo elegir prendas que combinan tendencia, calidad y un brillo propio que no necesita artificios.

Su precio es de 300 euros y las tallas disponibles van de la XS a a la L. La influencer lo ha combinado con unas sandalias anudadas en color clarito y un bolso tipo clutch en dorado.

Como guinda final a su look, Osorno se ha puesto por encima un trench crudo extra largo, que además de resguardar del frío que aún impera funciona como la combinación perfecta y aporta un punto más de sofisticación.