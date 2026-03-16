Tamara Falcó apuesta por la moda sostenible en su viaje a Japón: es de Ecoalf y cuesta menos de 300 euros

Tamara Falcó (44 años) vuelve a demostrar que su estilo combina a la perfección elegancia, funcionalidad y conciencia sostenible.

La hija de Isabel Preysler (76) ha elegido un abrigo de Ecoalf para su reciente viaje a Japón, una prenda práctica y sofisticada que refleja su apuesta por la moda responsable.

El diseño está disponible en Zalando y tiene un precio de 235 euros, posicionándose como una opción ideal para quienes buscan un abrigo versátil y contemporáneo.

El abrigo destaca por su diseño minimalista y unicolor, una característica que facilita su combinación con diferentes estilos y prendas.

Tamara Falcó con un abrigo de Ecoalf en Japón. Instagram

Este tipo de piezas se convierten rápidamente en un fondo de armario imprescindible, especialmente para viajes o escapadas donde la comodidad y la funcionalidad resultan clave.

Tamara Falcó, conocida por su estilo elegante y relajado, ha demostrado que un abrigo bien elegido puede convertirse en el aliado perfecto para recorrer una ciudad con estilo.

Uno de los elementos más prácticos de la prenda es su capucha forrada con cordón ajustable, que ofrece protección frente al frío o la lluvia sin perder sofisticación.

Este detalle resulta especialmente útil en destinos como Japón, donde el clima puede variar a lo largo del día. Además, el abrigo incorpora bolsillos con cremallera, ideales para guardar pequeños objetos personales de forma segura mientras se explora la ciudad.

El diseño también incluye un cierre frontal con cremallera de dos direcciones, un recurso funcional que permite ajustar la prenda con mayor libertad de movimiento.

Abrigo de invierno MARANGU. Ecoalf

A ello se suma un cierre cubierto, que aporta un acabado limpio y elegante al conjunto, reforzando la estética moderna y depurada del abrigo.

La elección de Ecoalf no es casualidad. La firma española se ha convertido en una referencia internacional en el ámbito de la moda sostenible, apostando por materiales reciclados y procesos responsables con el medioambiente.

Con esta elección, Tamara Falcó demuestra que es posible combinar estilo y compromiso con el planeta, integrando prendas responsables dentro de un armario sofisticado.

Durante su viaje, la marquesa de Griñón ha optado por estilismos cómodos y prácticos, donde este abrigo se convierte en la pieza central del look.

Su diseño atemporal permite combinarlo fácilmente con vaqueros, pantalones de lana o incluso looks más formales, lo que lo convierte en un compañero ideal tanto para el día a día como para escapadas internacionales.

En definitiva, el abrigo de Ecoalf elegido por Tamara Falcó confirma que la moda sostenible puede ser elegante, funcional y absolutamente actual.

Una prenda pensada para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo, y que demuestra que incluso en un viaje, cada detalle del look puede marcar la diferencia.