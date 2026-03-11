Ana Terradillos reivindica la moda española con esta falda de terciopelo: rebajada y con detalle de fruncido lateral

Ana Terradillos, en un evento realizado en Madrid en febrero de 2026. Gtres

Ana Terradillos (53 años) se encuentra cada mañana al frente de La mirada crítica, el programa de Telecinco que conduce desde el año 2023.

El formato cuenta con un grupo de colaboradores que analizan la actualidad política, económica y social.

Se caracteriza, además, por un análisis riguroso, conexiones en directo y la búsqueda de distintos puntos de vista con expertos.

Consciente de que la moda comunica, Terradillos suele decantarse por estilismos a la altura de su exitoso programa.

Ana Terradillos, en un 'story' de Instagram.

En una de sus últimas emisiones, la periodista ha optado por una prenda de la firma Luau Studio. En concreto, ha lucido una falda de tejido terciopelo con purpurina que recibe el nombre de Alice.

La pieza también cuenta con un fruncido lateral que estiliza con su corte final.

Hasta en cuatro tallas -XS, S, M y L- se encuentra disponible el modelo que ha escogido la presentadora. En cuanto a su precio, es posible hacerse con la falda por 119 euros. Antes estaba situada en 170.

Cabe recalcar que la prenda ha sido diseñada y producida íntegramente en Barcelona, por lo que la televisiva confirma así su férreo compromiso por la moda española.

Según afirma Luau Studio, esta falda es ideal para acompañar con una prenda superior en color blanco. Esto es justo lo que ha hecho Ana Terradillos.

Tal y como la propia comunicadora ha revelado en un story de Instagram, ha conjuntadola falda de terciopelo con una ajustada blusa blanca.

Se trata de una combinación elegantísima y que sitúa a Terradillos entre una de las mejores vestidas de la televisión española.

El toque final del look lo ha aportado el calzado. Así, Ana ha añadido a la estilosa falda de Luau Studio unos tacones negros abiertos.

Eso sí, no ha desvelado a qué firma pertenecen sus stiletto, pero se trata de un modelo que puede encontrarse en la mayoría de tiendas de ropa habituales.

Con este estilismo, Ana Terradillos confirma una vez más que es posible ir cómoda a la par que elegante para un día de trabajo.

En su caso, más importante aún, al encontrarse cada mañana en los hogares de miles de españoles.

Sobre la firma

Luau Studio es una marca de moda con sede en Barcelona que se especializa en crear vestidos atemporales de alta calidad, producidos localmente en pequeñas cantidades para asegurar exclusividad y sostenibilidad.

Destaca por sus diseños con lazos, precios asequibles y servicios de arreglos en su tienda física.