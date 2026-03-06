Ricky Martin deslumbra en la Semana de la Moda de París con este ideal traje de estampado de lunares que firma Tom Ford

Ricky Martin, en la Semana de la Moda de París este jueves, 5 de marzo.

La ciudad de París se ha vuelto a engalanar con motivo de la tan esperada Semana de la Moda. Un marcado acontecimiento para diseñadores y amantes de la moda que llegará a su fin el próximo martes, 10 de marzo.

Hasta la capital francesa se han desplazado ya numerosos rostros conocidos de todo el mundo, que no han querido perderse las nuevas propuestas de las firmas más aclamadas de la industria.

Ricky Martin (54 años) ha puesto rumbo hasta París para acudir al desfile de Tom Ford, tal y como él mismo ha desvelado con un variado post en su perfil de Instagram.

"Un momento rápido en la habitación de hotel antes de salir a la noche parisina. Traje puesto. Música a tope. Semana de la Moda en el aire", ha escrito el apuesto cantante en su red social.

Junto a sus palabras, Ricky ha sacado a la luz un carrusel de fotografías que desvela el estilismo por el que se ha decantado para acudir a la Semana de la Moda de París.

Como no podía ser de otra forma, el intérprete de La Mordidita ha acudido con un traje de Tom Ford. En concreto, ha optado por un diseño con estampado de lunares con el que ha deslumbrado y acaparado todo el foco.

Se trata de un dos piezas de seda compuesto por una americana y un pantalón entallado.

La sastrería de Tom Ford muestra una meticulosa atención al detalle con una dosis de glamour de alto octanaje. Confeccionada puramente en seda, esta chaqueta de traje se caracteriza por sus bordados por toda la prenda, diseñados para imitar los lunares.

El espectacular modelo que ha lucido Joaquín Torres tiene un precio total de 7.820 euros. Mientras que el blazer cuesta poco más de 5.000 euros, el pantalón supera los 2.000.

Al ideal conjunto firmado por Tom Ford le ha añadido un pañuelo con el mismo estampado que el dos piezas. Además, ha optado por unas gafasde sol de pasta en color negro.

El look de Ricky Martin en la Semana de la Moda de París no ha pasado desapercibido en redes sociales. Así, rostros conocidos del mundo del fashion como Brian Atwood (58) o Jon Kortajarena (40) han comentado en el post del cantante.

"Te adoro amigo", ha escrito el modelo español en la publicación de Ricky Martin.