Rosalía redefine la moda urbana con el nuevo modelo de New Balance: unas zapatillas que revolucionarán el mercado

Rosalía en la campaña de New Balance. Cedida a EL ESPAÑOL

La alianza entre New Balance y Rosalía (33 años) suma un nuevo capítulo con la presentación de la campaña del modelo 204L, una silueta que continúa la historia iniciada cuando la artista se incorporó a la familia de la firma como embajadora global en 2025.

Ganadora de un Grammy y convertida en uno de los nombres imprescindibles de la cultura contemporánea, Rosalía vuelve a situarse en el centro de la conversación, esta vez como imagen de una propuesta que equilibra herencia y vanguardia.

Fotografiada por la reconocida artista visual Renell Medrano, colaboradora habitual de la marca, la campaña apuesta por una narrativa estética de alto impacto. A través de recursos visuales cuidados al detalle, las imágenes subrayan tanto la artesanía técnica del modelo 204L como su creciente relevancia cultural.

Rosalía aparece retratada como símbolo de una generación que entiende la moda como lenguaje propio, fusionando tradición deportiva y sensibilidad artística.

Rosalía con las nuevas zapatillas de New Balance. Cedida a EL ESPAÑOL

Desde que se unió a la firma, la cantante ha integrado de manera orgánica el universo New Balance en su imaginario creativo. Su estilo, siempre en evolución, ha sabido dialogar con la identidad de la casa estadounidense, reforzando su posicionamiento en la intersección entre deporte, moda y cultura urbana.

La nueva interpretación del modelo introduce detalles festoneados y cordones de cinta que suavizan la silueta original y aportan un matiz romántico y femenino a su base nostálgica.

El acabado en tonalidad Sea Salt con Linen potencia una elegancia discreta que contrasta -y al mismo tiempo encaja- con el enfoque expresivo y transgresor que Rosalía imprime a cada uno de sus estilismos.

"Lo que me atrajo del 204L es su equilibrio entre tradición y progresión", explica la artista. "Es un modelo pulido pero disruptivo. Desde el principio, presentar la zapatilla 204L junto con el anuncio de que iba a ser embajadora de New Balance me pareció una extensión natural de nuestra visión compartida".

Las zapatillas 204L de New Balance. Cedida a EL ESPAÑOL

En la misma línea, Chris Davis, presidente de marca y director de marketing, destaca el carácter colaborativo de la cantante: "Su visión es audaz, intencionada e inconfundiblemente propia, lo que eleva esta campaña más allá de lo tradicional y la convierte en algo más artístico".

Una declaración que confirma que el 204L no es solo una zapatilla, sino un manifiesto estético pensado para conectar con la próxima generación.

Lo que para la marca es una perfecta alianza con la artista, para los seguidores de la catalana es la opción ideal para llevar unas prendas que puede acercarles a una de sus ídolas.