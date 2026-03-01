Nuria Roca eleva los básicos: este es el pantalón vaquero de Mango que se conviertirá en protagonista de todos tus 'looks'

Nuria Roca (53 años) vuelve a demostrar que los básicos bien elegidos pueden convertirse en piezas clave de cualquier armario.

Como todos los jueves, la colaboradora de El Hormiguero ha vuelto al plató de Pablo Motos y ha demostrado que hay prendas que siempre pueden ser protagonistas, a pesar de ser un básico.

Roca ha apostado por unos jeans de Mango, una prenda que combina estilo, comodidad y versatilidad, disponible únicamente en tienda física por 22,99 euros.

Este modelo confirma que el pantalón vaquero nunca pasa de moda y que, con los complementos adecuados, un básico puede transformarse en un look de impacto.

Confeccionado en tejido de algodón estilo tejano, el pantalón destaca por su calidad y resistencia, además de aportar un acabado auténtico y duradero que se adapta a distintas siluetas.

Su diseño largo y estilo flare aporta un toque vintage y elegante, favoreciendo la figura al estilizar las piernas y equilibrando la proporción del cuerpo. El tiro medio permite comodidad sin renunciar a un corte moderno, ideal para quienes buscan un equilibrio entre estética y funcionalidad.

El pantalón incluye trabillas, cinco bolsillos y cierre de botón y cremallera, elementos que refuerzan su carácter clásico y práctico. Los bolsillos frontales y traseros no solo aportan funcionalidad, sino que también contribuyen a la estructura del vaquero, mientras que las trabillas permiten incorporar cinturones que marcan la cintura y completan el look con sofisticación.

Nuria Roca ha combinado este jeans de Mango con una chaqueta de polipiel negra, un cinturón de Loewe y detalles dorados en las joyas, logrando un estilismo urbano, elegante y muy moderno.

Jeans flare tiro medio. Mango

La combinación demuestra cómo un pantalón vaquero sencillo puede convertirse en la base de un outfit trabajado, capaz de adaptarse tanto a planes diurnos como a salidas más sofisticadas. Los complementos juegan un papel clave, elevando un básico a un look con personalidad y presencia.

El modelo flare de Mango también refleja la versatilidad de los jeans: funciona perfectamente con botines, zapatillas o tacones, y permite crear combinaciones casuales o más formales según la ocasión. Esta adaptabilidad hace que el pantalón sea un imprescindible para quienes buscan un armario funcional y estiloso.

En definitiva, los jeans de Mango que luce Nuria Roca demuestran que los básicos, bien elegidos y combinados, pueden convertirse en protagonistas del look. Un pantalón atemporal, cómodo y elegante que confirma que la moda práctica no está reñida con el estilo y que el vaquero sigue siendo una de las piezas clave del vestuario contemporáneo.