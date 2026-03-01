Corre a El Corte Inglés para hacerte con el traje de tres piezas favorito de Nieves Álvarez: cuesta casi 200 euros

Nieves Álvarez (51 años) es una de las mujeres más elegantes de nuestro país. A estas alturas de la película, no es secreto para nadie que la modelo convierte en tendencia todo lo que viste.

En uno de sus últimos stories de Instagram, la presentadora de Flash Moda ha desvelado su colaboración con El Corte Inglés, la cadena de grandes almacenes más importantes de España.

La madrileña ha compartido una fotografía en la que aparece ataviada con uno de los estilismos de la nueva colección de ECI. En concreto, ha lucido un traje color mostaza.

Se trata de un tres piezas compuesto por americana, chaleco y pantalón. Un trío de prendas que hacen de este un atuendo estupendo tanto para el día a día así como para una ocasión especial.

Nieves Álvarez, en un 'story' de Instagram.

El blazer que muestra Nieves Álvarez en su story de Instagram destaca mayoritariamente por su lisa de crinkle cruzada. La diseñadora ha querido darle su toque personal doblando las mangas hasta la altura del codo.

Tiene un precio de 89,99 euros y está disponible en la página web de El Corte Inglés entre las tallas 36 y 49. También se ofrece el mismo modelo en color azul marino.

Siguiendo con el resto de prendas que componen el traje, la comunicadora ha vestido un chaleco a juego. Una pieza que presenta un marcado cuello en pico y botones marrones.

Se encuentra disponible por un precio de 49,99 euros y en este caso, además de en azul marino, el chaleco está en color crudo y marrón chocolate.

La última pieza del look es el pantalón. Se trata de un modelo de tiro alto y corte recto formado por un tejido de lo más agradable. Tiene un precio de 49,99 euros.

El tres piezas que ha compartido Nieves en uno de sus últimos stories de Instagram, así, cuesta en total cerca de 200 euros. Una cifra que quizás resulte elevada para algunos, mientras que otros consideran que no se acerca a la calidad que engloba el conjunto.

En cuanto al calzado, Álvarez se ha decantado por unas sandalias planas con detalles de abalorios plateados en las tiras. Aunque no ha desvelado a qué firma pertenecen, lo cierto es que se trata de un modelo que puede encontrarse en numerosas marcas low cost.

La presentadora de La 1 no ha dudado en ondear su melena midi sin ningún tipo de recogido.