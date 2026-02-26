Copia el 'look' de María Pombo en 'El Hormiguero': un 'total black' compuesto por un corsé entallado y pantalones 'flare'

El pasado 24 de febrero se estrenó la quinta temporada de Pombo en Prime Video. Ese mismo día, su protagonista, María Pombo (31 años), celebró la continuidad de este proyecto familiar en El Hormiguero.

Acompañada por su marido, Pablo Castellano (39), la influencer contó a Pablo Motos (60) y la audiencia de Antena 3 algunas de las novedades de esta nueva entrega del docureality.

Para la ocasión, se decantó por un estilismo total black, que previamente mostraba en sus stories de Instagram. Horas antes, a través de sus redes sociales, María Pombo lucía tres propuestas de looks. Finalmente, confirmaba que su elección era un outfit de dos piezas, formado por un corsé y un pantalón flare.

La prenda superior la firma E·R·A·X, marca made in Spain que ha conquistado a varias influencers patrias. Entre ellas, Tana Rivera (26) y la royal Victoria Federica de Marichalar (25).

Se trata del corsé 'Hammer' en color negro. Un modelo entallado, con escote palabra de honor estructurado, bajo recto, aberturas laterales y un cierre central en la espalda con cremallera de metal dorado. Está a la venta en la web de la firma desde la talla XS hasta la L y su precio original es de 305 euros. Ahora, sin embargo, está rebajada, alcanzando un precio de 152,50 euros.

En cuanto al pantalón, siguiendo la línea del total black, María Pombo optó por un modelo ceñido a la figura y estilo flare, un tipo de corte que viene pisando con fuerza entre las prescriptoras de moda desde hace varias temporadas.

Un estilismo ideal para acudir a cenas o eventos de noche, que bien puede copiarse optando por prendas idénticas o eligiendo piezas con el mismo estilo.

María Pombo no arriesgó en el calzado y se mantuvo en la línea del total black. No obstante, también es un acierto romper con el monocolor con sandalias o botas de un tono distinto.

Al outfit también puede sumarse una blazer o chaqueta para hacer frente a las bajas temperaturas.

Respecto al estilismo de María Pombo, la influencer dio el toque final con una acertada selección de joyas en dorado y plateado, que forma parte de su colección con Agatha Paris. Concretamente, varios anillos, llamativos pendientes y algún ear cuff.

En cuanto al beauty look, la joven empresaria apostó por un maquillaje en tonos tierra y la melena de medio lado y peinada con ondas naturales.