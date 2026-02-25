Este es el estilismo de Gemma Pinto para un vuelo de varias horas: todos los detalles de su 'look' para ir al aeropuerto
La 'influencer' ha compartido la información en un vídeo de TikTok al más puro estilo 'Get ready with me'.
Gemma Pinto (28 años) se ha desplazado hasta Tailandia. En concreto, la influencer ha compartido un story en Instagram subida a un avión. Según su localización, ha aterrizado en Bangkok, la capital.
Previo a su llegada a la ciudad tailandesa, la pareja de Marc Márquez (33) se ha grabado un TikTok revelando los detalles de su estilismo para un vuelo de varias horas.
Al más puro estilo GRWM, Pinto ha mostrado a sus seguidores de la plataforma social un vídeo en el que se prueba las prendas para ir al aeropuerto.
@gemmpinto Thailand, see you in a few hours👀 #airportlook #outfit ♬ DODODODO - Sarowave
Gemma, al igual que cualquier mortal, premia la comodidad en un look para este tipo de situaciones. De ahí que haya escogido piezas de lo más sencillas y de corte oversize.
Pinto ha jugado principalmente con dos colores en su estilismo. La parte superior del outfit está protagonizada por tonos azules.
Así, ha optado por una camiseta ajustada de manga larga en azul bebé. Se trata de una prenda de ropa ideal para hacer frente a las bajas temperaturas que acontecen aún en nuestro país a primera hora del día.
Siguiendo por las tonalidades azules, la modelo ha escogido una sudadera con cremallera de la firma Sandro Paris que forma parte de la nueva colección de la firma. En este caso, cuenta con un color marino muy combinable.
La parte posterior de outfit de Gemma Pinto también ha seguido una línea similar. De hecho, ha lucido un pantalón de chándal en color gris de Twojeys, una exitosa marca española de joyería unisex, fundada en 2019 por los emprendedores e influencers Biel Juste y Joan Margarit.
El calzado y los complementos también han sido un punto a favor en lo que respecta al outfit de la influencer.
La tiktoker ha añadido unas deportivas blancas de Longchamp, uno de los modelos estrella de la marca.
Como toque final, ha incluido un bolso de tamaño medio en color negro y detalles dorados de Louis Vuitton.
Así, Gemma Pinto ha optado por un modelo en el que poder incluir parte de su equipaje de mano a la par que accesorios que usar durante su estancia en Tailandia.
Un estilismo cómodo a la par que trendy ideal para un vuelo de varias horas.