María Pombo confirma que el estilo urbano puede ser asequible con esta chaqueta de Zara que todas quieren

María Pombo, en una fotografía tomada en Madrid en octubre de 2025.

María Pombo (31 años) vuelve a demostrar que el estilo urbano y sofisticado puede conseguirse con piezas versátiles y a buen precio. Ante el estreno de la quinta temporada de su documental en Prime Video, la madrileña confirma que tiene un don para la moda.

La influencer ha apostado por una chaqueta de ante de Zara, una prenda que destaca por su diseño cuidado y que, con un precio de 29,98 euros, se convierte en una de las opciones más atractivas para quienes buscan renovar su armario sin complicaciones.

Esta chaqueta, disponible únicamente en tienda, se perfila como un básico imprescindible para la temporada, ideal para combinaciones casuales o looks más elaborados.

El diseño se centra en un tejido principal 100% piel, que aporta textura, calidez y un acabado elegante sin resultar pesado. Su cuello alzado es perfecto para proteger del viento y añadir un toque estructurado al conjunto, mientras que las mangas largas equilibran la silueta y refuerzan la sensación de confort.

María Pombo con una chaqueta de Zara. Instagram

Este tipo de cuello y mangas convierte a la prenda en una chaqueta apta para diversas ocasiones, desde paseos urbanos hasta planes de tarde más relajados, aportando siempre un aire pulido y sofisticado.

La chaqueta cuenta con bolsillos delanteros, funcionales para mantener la estética limpia y ordenada, al tiempo que permiten guardar pequeños objetos de manera práctica.

Por su parte, el bajo con elástico lateral asegura un ajuste cómodo y favorecedor, adaptándose a distintos tipos de cuerpo y favoreciendo la movilidad sin perder forma.

En cuanto al cierre, la chaqueta combina cremallera frontal con botones a presión ocultos por una tapeta, un detalle que aporta seguridad, protege frente al frío y mantiene la línea limpia del diseño.

Chaqueta bomber de piel y ante con bolsillos. Zara

Este tipo de cierre también ofrece versatilidad: se puede llevar completamente cerrado para un look más pulido o parcialmente abierto para un aire más relajado y casual.

María Pombo la integra en looks urbanos con jeans, botas o zapatillas, demostrando que una chaqueta aparentemente sencilla puede convertirse en la pieza protagonista del estilismo. Su color neutro y corte clásico permiten múltiples combinaciones y la hacen ideal para cualquier fondo de armario.

En definitiva, la chaqueta de ante de Zara que luce María Pombo es la prueba de que la moda accesible puede ser funcional, elegante y versátil.

Una prenda todoterreno que combina diseño cuidado, detalles prácticos y estilo urbano, perfecta para quienes buscan un básico que destaque por su calidad y adaptabilidad.