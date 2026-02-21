Laura Escanes demuestra que la moda de rebajas también puede ser 'chic' con este pantalón de piel sintética en rojo vino

Laura Escanes (29 años) vuelve a demostrar su instinto para encontrar prendas de tendencia sin renunciar a las rebajas. La catalana ha elegido un look que no ha pasado desapercibido para la presentación de los nuevos productos de belleza de Miin Cosmetic.

Para esta ocasión, estuvo acompañada de sus compañeras de profesión, también embajadoras de la firma: Elena Gortari (22) y Jessica Goicoechea (29). Pero, si algo llamó la atención, fueron los pantalones por los que apostó Laura para este evento.

La influencer ha elegido un pantalón de piel sintética de la firma NA-KD, una pieza que combina estilo vintage, elegancia y un toque rebelde, disponible actualmente por 16,78 euros, convirtiéndolo en una de las compras estrella para quienes buscan renovar su armario sin gastar de más.

Confeccionado en material brillante, este pantalón aporta un acabado sofisticado y moderno que refleja la personalidad arriesgada de Laura. Su corte recto y talle alto estiliza la silueta, alargando las piernas y aportando estructura a cualquier look.

Este diseño es perfecto para quienes quieren un equilibrio entre comodidad y presencia, y encaja a la perfección en estilismos urbanos y sofisticados.

Los bolsillos diagonales laterales y los bolsillos traseros añaden funcionalidad al diseño, mientras que el detalle de costura en la pierna aporta un toque de distinción que marca la diferencia con otros pantalones de piel sintética.

Laura Escanes con pantalones de piel sintetica en rojo vino en el evento de Miin Cosmetic. Instagram

Con un largo de entrepierna de 81 cm en talla 36, este pantalón permite combinarse fácilmente con botas, tacones o zapatillas, adaptándose a distintas ocasiones y estilos personales.

Disponible en rojo vino, el pantalón destaca por su capacidad de aportar color y carácter a un look, convirtiéndose en el protagonista del conjunto. Laura Escanes demuestra que incluso una prenda con un corte clásico puede adquirir un aire actual y llamativo cuando se elige un material y un color que marquen la diferencia.

Esta pieza es un ejemplo de cómo combinar tendencia, precio y versatilidad, una filosofía que Laura Escanes aplica constantemente a sus estilismos.

Perfecto para looks de día con una camiseta básica y chaqueta oversized, o para un estilismo de noche con tacones y blazer estructurado, el pantalón se adapta a cualquier plan sin perder su esencia.

En definitiva, el pantalón de piel sintética de NA-KD que luce Laura Escanes combina diseño vintage, acabado brillante y precio irresistible.

Una prenda de rebajas que demuestra que el estilo contemporáneo puede ser accesible, versátil y lleno de personalidad, convirtiéndose en un básico imprescindible para cualquier armario urbano y moderno.