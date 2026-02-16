María Martín de Pozuelo lleva al límite el 'sport chic' en Nueva York con un dos piezas de lana de la firma Tory Burch

María Martín de Pozuelo (25 años) ha vuelto a demostrar por qué se ha convertido en una de las prescriptoras más influyentes de su generación. Experta en llevar el sport chic neoyorquino a su terreno, la creadora de contenido ha encontrado en la nueva colección de Tory Burch su mejor aliado.

La firma estadounidense, que ha hecho de la reinterpretación del sportswear su seña de identidad, encaja a la perfección con la forma que tiene María de actualizar los clásicos con un giro inesperado.

Recientemente, las calles de Nueva York se convirtieron en su pasarela particular camino al desfile de otoño‑invierno 26/27 de Tory Burch. La marca, una de las favoritas de los millennials amantes del lujo discreto, presentó su nueva propuesta en la ciudad donde nació su ADN. Allí, María ejerció de invitada de excepción con un look que resumía a la perfección el espíritu de la colección.

María Martín de Pozuelo, en una imagen de las redes sociales. Redes sociales.

Un atuendo de tejido irregular

Para la ocasión, la influencer eligió un dos piezas de lana confeccionada con hilo japonés, un guiño directo a la investigación de materiales que la diseñadora está llevando a la pasarela.

En este diseño, el hilo se ha retorcido hasta conseguir una textura ligeramente irregular, que se marca sobre todo en las costuras en contraste y aporta relieve al conjunto.

El resultado es un outfit que mantiene la estructura clásica, pero rompe la rigidez con un acabado táctil, casi escultórico, que se percibe mejor en movimiento.

Este tejido, ligero y transpirable, se alinea con el discurso de toda la colección otoño‑invierno 25/26 de Tory Burch, centrado en dar una segunda vida a los códigos del sportswear americano.

"Twisted American Sportswear" es el concepto que la firma utiliza para definir esta etapa: prendas aparentemente sencillas que, vistas de cerca, esconden cortes inesperados, proporciones alteradas y mezclas de materiales poco evidentes.

En el caso de María Martín de Pozuelo, ese giro se traduce en una silueta limpia y alargada, sin estridencias, donde el foco está en la textura.

Conjunto de dos piezas, realizado en lana, de Tory Burch. Tory Burch.

Su dos piezas funciona como un lienzo perfecto para jugar con los accesorios y un calzado de excepción: unas botas altas que hablan el mismo idioma que la colección. Las botas de cuero ajustadas, con caña alta, estilizan la pierna y dialogan con la línea vertical del conjunto, reforzando ese efecto de figura esbelta que tanto favorece en el street style.

El detalle que delata el sello de Tory Burch está en el tacón: ligeramente curvado, aporta un punto de sofisticación reconocible para quienes siguen cerca del trabajo de la firma.

No es un tacón extremo, sino una forma pensada para acompañar el ritmo real de la ciudad, desde un trayecto a pie hasta una noche de eventos encadenados. Esa idea de funcionalidad resume la esencia de la casa: piezas diseñadas para vivir en ellas, no solo para posar.

En esta ocasión, el tándem María Martín de Pozuelo–Tory Burch demuestra la capacidad de la joven para brillar con básicos muy bien escogidos, materiales nobles y detalles que rompen la previsibilidad del look.

De ahí que la colección le venga como anillo al dedo: porque propone justo lo que ella ya practica en su día a día. Su conjunto de la marca de moda estadounidense de lujo asequible, fundada en 2004, eleva a la categoría de pasarela un atuendo que resulta acertadísima para cualquier ocasión.