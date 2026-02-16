Confirmado: el clásico jersey de rombos británico nunca pasa de moda, y menos si lo luces como Nuria Roca

Nuria Roca (53 años) ha vuelto a demostrar en El Hormiguero que el jersey puede ser la prenda más poderosa de un look cuando se elige bien. En su última aparición en el programa, la presentadora ha apostado por el modelo Charly rose de la firma francesa American Vintage.

Una pieza de punto de aire preppy que mezcla color, geometría y comodidad, y que ya se perfila como uno de esos básicos especiales capaces de animar cualquier armario.

El diseño, que ahora cuesta 79,95 euros tras aplicarle una rebaja, encaja a la perfección con el estilo desenfadado y ligeramente juvenil que se ha convertido en sello de identidad de Nuria.

En la imagen se ve a la presentadora posando frente al espejo con el jersey sin mangas como absoluto protagonista del conjunto.

La prenda combina un fondo rosa fucsia muy intenso con un gran rombo central en tonos verde suave y blanco, rematado por líneas diagonales en contraste que recuerdan al clásico estampado de rombos británico, pero pasado por el filtro de American Vintage.

El cuello redondo y el acabado de canalé en sisas y bajo le dan ese punto de chaleco universitario.

Nuria lo coordina con una camisa vaquera oscura de manga larga, que asoma por el cuello y los puños y aporta un contrapunto informal, y con un vaquero amplio de tiro alto, en tejido rígido y lavado oscuro, que equilibra volúmenes y alarga visualmente la silueta.

El resultado es un look urbano, cómodo y muy televisivo, en el que el color acapara el foco sin resultar estridente. El jersey Charly rose está confeccionado en una mezcla de lana, poliamida y elastano.

La estructura de punto medio hace que sea una pieza versátil: suficientemente abrigada para llevarla en invierno sobre camisas o camisetas de manga larga, pero también apta para entretiempo si se combina con una simple camiseta blanca.

Jersey de rombos.

La firma American Vintage, pese a lo que su nombre pueda sugerir, es francesa y nació en Marsella en 2005 de la mano de Michaël Azoulay, un emprendedor que encontró en el mundo de la moda su auténtica vocación.

Inspirado por sus muchos viajes a Estados Unidos, Azoulay quiso reinterpretar el guardarropa casual americano. El punto de partida de American Vintage fueron los tops y, sobre todo, la camiseta básica.

A partir de ahí, el universo se fue ampliando con jerséis, cárdigans, vestidos, denim y prendas de abrigo, siempre con una misma filosofía: piezas fáciles de combinar, de líneas sencillas, donde el protagonismo recae en la calidad del tejido y en el matiz del color.

Hoy la firma cuenta con más de 150 tiendas propias y presencia en una veintena larga de países, manteniendo su sede en el sur de Francia, cerca de Marsella, como reivindicación de sus raíces luminosas y mediterráneas.

En clave de estilo, el look que propone Nuria Roca funciona como pequeña guía de uso para este tipo de chalecos de punto de colores fuertes.

El truco está en dejar que el jersey sea el único elemento realmente llamativo: el resto del outfit se mantiene en una gama sobria, con líneas rectas y sin adornos.

Unos botines de tacón cómodo o unas zapatillas blancas completarían la ecuación sin restar protagonismo a la pieza estrella.