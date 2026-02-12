Laura Escanes eleva el chándal a clave de estilo con su último look sporty-chic: es de Adidas y cuesta menos de 100 euros

Laura Escanes (29 años) vuelve a demostrar su habilidad para mezclar tendencias y adaptar lo deportivo a un estilo sofisticado y actual.

La influencer, que atraviesa uno de sus momentos personales y profesionales más dulces, ha quedado con Anna Padilla (28) para merendar y ha sido esta última quien ha compartido una fotografía del encuentro, mostrando un look que no ha pasado desapercibido.

En esta ocasión, la influencer ha apostado por una chaqueta de chándal de adidas Originals x ASOS, una prenda que equilibra a la perfección el espíritu sporty con un aire glam, convirtiéndose en uno de los conjuntos más comentados del momento.

Con un precio de 90 euros, la chaqueta está disponible en ASOS y se presenta como una opción ideal para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo.

El diseño destaca por su combinación cromática en azul bebé y marrón, una mezcla suave y elegante que se aleja de los tonos deportivos más clásicos y aporta un punto distintivo al look.

Laura Escanes con chaqueta de Adidas x ASOS. Instagram

Confeccionada en punto de ochos, esta chaqueta de chándal eleva el concepto tradicional del athleisure, aportando textura y un acabado más cuidado que la hace perfecta tanto para un look relajado como para propuestas más urbanas.

Una de las grandes ventajas de esta prenda es su versatilidad. Laura Escanes la ha lucido como conjunto completo, ya que la chaqueta cuenta con un short a juego, creando un estilismo coordinado que resulta moderno y muy favorecedor.

Sin embargo, también funciona a la perfección combinada con jeans, logrando un look más casual y fácil de adaptar al día a día. Esta dualidad convierte a la chaqueta en una pieza clave dentro del armario, capaz de transformarse según la ocasión.

La colaboración adidas Originals x ASOS apuesta por reinterpretar prendas deportivas clásicas desde una óptica más actual y femenina, y esta chaqueta es un claro ejemplo de ello. Su diseño cómodo, unido a una estética cuidada, la hace ideal para planes informales, viajes o incluso para elevar un look básico con un toque diferente.

Chaqueta de chándal azul de punto de ochos de adidas Originals x ASOS. ASOS

En definitiva, la chaqueta de chándal azul de punto de ochos de adidas Originals x ASOS confirma que el estilo sporty-glam sigue siendo una de las tendencias más fuertes del momento.

Laura Escanes demuestra, una vez más, que la clave está en saber combinar comodidad y diseño, apostando por piezas versátiles que funcionan tanto en conjunto como por separado y que se adaptan sin esfuerzo al ritmo del día a día.