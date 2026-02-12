Belén Rueda da una lección magistral de estilo con un jersey 'low cost' y una falda lápiz de lentejuelas marca España

Belén Rueda (60 años) ha dado una lección de estilo ante las cámaras de televisión. En su reciente visita a El Hormiguero, la actriz ha apostado por un look que equilibra a la perfección comodidad, brillo y tendencia.

Así, ha demostrado que es posible construir un conjunto tan sencillo en concepto como refinado en ejecución tan solo con dos prendas bien elegidas.

Se trata de un jersey de punto de aire relajado combinado con una falda lápiz midi de efecto paillette que se ha convertido en la auténtica protagonista del plató del espacio de Pablo Motos (60).

Belén Rueda, en una imagen de sus redes sociales. @bybelenrueda

Comodidad depurada

La prenda superior es un simple suéter de cuello alto en tonos marrones, de silueta holgada y tejido suave, firmado por Kiabi y cuyo precio es de 20 euros.

Lejos de resultar básico, el diseño se mueve en esa línea de elegancia effortless que Belén Rueda domina desde hace años: un corte cómodo, ligeramente despegado del cuerpo, que no marca en exceso pero acompaña la figura, y una paleta cálida que ilumina el rostro sin estridencias.

El cuello vuelto aporta un toque invernal y sofisticado, mientras que el punto, de aspecto agradable y mullido, suma cercanía y naturalidad a la imagen.

Frente a la sobriedad controlada del jersey, su falda es el golpe de efecto. Se trata de una falda lápiz midi en tonos burdeos, ceñida a la silueta y confeccionada en un tejido de efecto paillette, firmada por el diseñador Mario Salafranca.

El patrón, clásico y femenino, se eleva gracias a una superficie cuajada de delicados apliques circulares que captan la luz a cada paso. Ese brillo sutil —más destello elegante que estruendo festivo— convierte la prenda en una pieza perfecta para un prime time televisivo: llamativa sin resultar excesiva, sofisticada sin caer en la rigidez.

La combinación de ambas piezas construía un discurso estilístico claro: en la parte superior, la comodidad depurada; y por abajo, el glamour medido.

El jersey amplio compensa la silueta ajustada de la falda, logrando un equilibrio visual que favorece a prácticamente cualquier figura. Además, la armonía cromática entre los marrones cálidos del punto y los matices vinosos del burdeos genera un conjunto coherente, muy acorde con la temporada y con el tono íntimo de una entrevista televisiva.

Jersey de punto, de Kiabi. Kiabi

Estilo sin artificios

Más allá de la estética, el look de Belén Rueda envía un mensaje poderoso: es posible mezclar moda accesible con diseño de autor y obtener un resultado redondo.

La unión de una firma low cost como Kiabi con una pieza exclusiva de Mario Salafranca demuestra esa forma de entender el vestuario en clave contemporánea, donde el presupuesto no define el estilo, sino la mirada con la que se combinan las prendas.

El resultado es un estilismo que podría funcionar igual de bien en una cena especial, un evento de noche o una aparición pública: versátil, actual y con personalidad.

Con este conjunto, la actriz revalida su condición de icono de estilo maduro, alejado de artificios y perfectamente consciente de qué le favorece. Un look magistral sin necesidad de estridencias.