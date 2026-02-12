Cómo apostar por un 'look' en blanco y negro sin renunciar a las tendencias: Laura Matamoros tiene las claves

En el mundo de la moda hay fórmulas que no fallan, independientemente de las tendencias del momento. Es el caso de la combinación black & white, que sigue siendo el recurso más sofisticado, versátil y poderoso del armario femenino.

Un infalible por el que ha apostado Laura Matamoros (32 años) en su última visita a Espejo Público, donde colabora cada semana.

La influencer ha elegido una camisa blanca oversize, de líneas limpias y estructura masculina. Un diseño de corte amplio, puños exagerados y cuello clásico que sigue la línea de la sastrería tradicional, pero con detalles que son un must en la temporada actual: siluetas relajadas, hombros ligeramente caídos y bolsillos XL.

Laura Matamoros la luce con un aire desenfadado, desabrochando el primer botón y remangando discretamente los puños.

La creadora de contenido la ha combinado con un pantalón negro que también sigue las tendencias del momento. Así, la que fuera concursante de realities, ha conseguido adaptar una fórmula infalible del armario a la moda actual.

Respecto al pantalón, es un diseño de tiro medio, estilo cargo, de corte recto amplio y costuras visibles.

Ambas prendas, como ella misma ha revelado en sus redes sociales, las firma Badits.

El 'black & white'

Lo interesante de este estilismo es que se apoya en dos categorías de prendas que muchas personas ya tienen en el armario: camisa blanca y pantalón negro. La novedad no reside en el qué, sino en el cómo: jugar con proporciones más amplias, introducir detalles trendy y mantener la paleta reducida al bicolor.

Esta combinación, además, permite jugar con la elección de calzado, accesorios y hasta maquillaje. Por otro lado, funciona tanto en entornos profesionales como en citas informales.

La misma base puede servir para un estilismo de oficina, llevando mocasines o salones bajos y añadiendo una americana negra estructurada. Para un evento de noche, por ejemplo, se pueden sumar pendientes llamativos y cambiarse el calzado a sandalias de tacón fino.

En un plan casual, lo ideal es incorporar zapatillas y una gabardina blanca ligera, manteniendo la camisa medio por dentro, medio por fuera para un efecto más desenfadado.

Para imitar el look de Laura Matamoros la clave está en elegir prendas que aporten volumen, apostar por tejidos con caída y buscar detalles sutiles como costuras visibles, bolsillos XL o puños marcados. Además, es importante cuidar las proporciones. Si arriba es amplio, abajo también puede serlo, pero manteniendo estructura.