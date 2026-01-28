El último capricho de Georgina Rodríguez por su cumpleaños: un reloj de 50.000 euros

Georgina Rodríguez está de cumpleaños. La prometida de Cristiano Ronaldo ha cumplido 32 años este martes, 27 de enero, y para festejar esta bonita edad ha logrado llamar la atención en sus redes sociales: no con una gran fiesta, sino con una pieza de coleccionista.

El nuevo capricho de Georgina está a la altura de la vida de lujo que le gusta vivir. Es un accesorio de una de sus firmas fetiche y que se suma a su joyero, como uno de los regalos más caros que tiene entre ellas.

Se trata de un reloj que une elegancia, artesanía y sofisticación sin concesiones. Un modelo de Rolex que ha conquistado a la de Jaca, un flechazo a primera vista que derrocha lujo y que marca, claramente, el nivel adquisitivo en el que vive la influencer.

El modelo Oyster de 31 mm en oro amarillo con bisel engastado en diamantes, una pieza que encarna el lujo discreto y la excelencia técnica, perfecta para acompañar tanto los looks más formales como los más casuales.

Este reloj destaca por su icónica arquitectura de ostras, construida a partir de una caja central monobloque, un fondo de caja atornillado y una corona de cuerda, elementos que aportan robustez y hermeticidad a la pieza.

Con un diámetro de 31 milímetros, la referencia se posiciona como un tamaño ideal para quienes buscan presencia sin perder armonía en la muñeca. El uso de oro amarillo de 18 quilates le confiere un brillo cálido y sofisticado, mientras que el bisel con diamantes engastados aporta un toque de lujo memorable sin llegar a la ostentación.

Georgina Rodríguez con su nuevo Rolex. Instagram

Más allá de su belleza estética, este modelo está diseñado para ofrecer fiabilidad y rendimiento. La corona incorpora el sistema de doble estanqueidad Twinlock, con cierre atornillado que refuerza la resistencia al agua. Es una de las joyas más caras de su colección: 53.050 euros.

El cristal es de zafiro resistente a arañazos y cuenta con la clásica lente Cyclops sobre la fecha, que mejora la legibilidad y se ha convertido en una de las señas de identidad de la colección Oyster.

La pieza también está preparada para el uso diario intenso: es resistente al agua hasta 100 metros (330 pies), lo que la convierte en una elección versátil, capaz de acompañar desde una jornada de trabajo hasta actividades al aire libre, con la misma fiabilidad que estilo. Además, cuenta con la pulsera 'presidente', una de las más bonitas de la marca.

Georgina Rodríguez suma así un nuevo símbolo de sofisticación a su repertorio de accesorios, consolidando su predilección por las piezas que combinan lujo y funcionalidad.