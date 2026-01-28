El estilo 'comfy' es la mejor opción para pasar un día con amigas: palabra de María Fernández-Rubíes

María Fernández-Rubíes (34 años) ha disfrutado de una tarde con amigas en Madrid. La influencer se ha ido de paseo por la capital española junto a dos de sus más íntimas de redes sociales, Marta Pombo (34) y Alejandra Navarro.

La joven ha compartido a través de su perfil de Instagram un carrusel de variadas imágenes en el que muestra los detalles de su jornada.

Según ella misma ha desvelado, ha degustado un café de Good News. Eso sí, ha sido su estilismo lo que ha copado fuertemente el foco.

María Frubies -como hace llamarse en redes sociales- ha optado por un estilo comfy en su último look. Teniendo en cuenta las bajas temperaturas que acontecen en buena parte del país, resulta una opción más que acertada.

La influencer ha sucumbido a la tendencia layering, consistente en superponer piezas. En este caso, ha añadido un top de tirantes en color gris a una camiseta básica blanca ajustada.

Siguiendo por la estela de los básicos, María ha lucido unos vaqueros en tono medio y corte recto. Una prenda a la que ha añadido un cinturón en color blanco crudo.

Uno de los aspectos más llamativos del estilismo de Fernández-Rubíes es el abrigo que ha escogido para desafiar las bajas temperaturas.

En concreto, se ha decantado por una chaqueta de borreguillo con estampado floral. Se trata de un abrigo transpirable de Oysho certificado para resistir temperaturas de -10 grados centígrados para una actividad moderada.

María Fernández-Rubíes, en una imagen de sus redes sociales.

El modelo se encuentra disponible entre las tallas XS y L en la página web de Oysho. ¿Su precio? Es posible hacerse con él por 59,99 euros.

El calzado, así como los accesorios, es otro punto a destacar en el último look que María ha compartido en su perfil de Instagram.

Para esta jornada con amigas, la influencer ha lucido unas botas de montaña en colores tierra.

El bolso, por otro lado, es el Large Dandy Texas de la firma Núnoo. El modelo, moderno y elegante, está elaborado en piel blanca texturizada, que combina a la perfección sofisticación y practicidad.

Se encuentra ofertado en la página web de la marca por un precio de 169,90 euros. Eso sí, permite fraccionar su importe en hasta tres pagos diferenciados gracias a la plataforma Klarna.

Como toque final, María Fernández-Rubíes ha añadido al outfit unas gafas de sol de pasta negras. En cuanto a su cabello, ha optado por lucir su melena suelta, sin recogido alguno.