Dosprimeras, la firma de Ana Iglesias, regala piercings por San Valentín: "Es una pieza clave para dar un toque especial"

San Valentín está a la vuelta de la esquina y son muchas las firmas que ya preparan obsequios especiales para regalar. Es el caso de Dosprimeras, la marca de joyas y complementos fundada por Ana Iglesias (29 años).

La firma recomienda algunos de sus diseños más trendy, que son un must este 2026: maxi piezas, collares que den efecto layering y joyas con cristales que aporten luminosidad.

Además, por San Valentín, la marca tendrá un detalle con sus clientes, regalando un piercing al azar a cada persona que realice un pedido entre el 1 y el 14 de febrero.

'Piercing Cala', uno de las piezas que obsequiará la firma por San Valentín. Dosprimeras

Quienes escojan Dosprimeras como regalo para este San Valentín, podrán llevarse alguno de estos tres piercings: Cala, Nuit D’Or y Soir D’ Or.

La elección de la marca no es casual. Lucía Aquino, diseñadora de la firma, explica: "Un piercing es una pieza clave para dar un toque especial a un look. Puede parecer que no se aprecian demasiado por su tamaño, pero aportan mucha luz y personalidad. Además, desde 2025 tanto los piercings como los ear cuffs son joyas tendencia".

Sin embargo, el piercing será solo un detalle que dejará Dosprimeras en cada paquete por escoger uno de sus diseños para regalar.

Como pieza principal del regalo, la marca de joyas recomienda sorprender con alguno de sus diseños más exclusivos hasta el momento, siguiendo las tendencias de la temporada: el maximalismo, el estilo chunky, los cristales para dar luz y el efecto layering.

Dosprimeras recomienda regalar piezas que sigan la tendencia del maximalismo, el estilo chunky, los cristales para dar luz y el efecto layering. Dosprimeras

Como comenta Ana Iglesias, "regalar suele ser complicado, ya que hay que buscar el equilibrio entre escoger algo que se vaya a poner mucho y encaje a la perfección con el estilo de la persona".

Su recomendación es elegir "una pieza especial que no se compre en un día normal y le sorprenda".

Entre su apuesta, destacan joyas especiales como el collar Papillón o el choker Le Chateâu, dos piezas cargadas de cristales que aportan luz al rostro y escote.

Otra opción es cualquier anillo al estilo chunky como el sello Marduk. Además, algún colgante que permita sumarse al efecto layering como el collar Saladeta o Tigris. También el collar Encuentro, muy fácil de combinar.

Las joyas amuleto son también una apuesta segura para la ocasión. En esta línea, Dosprimeras propone su anillo Amuleto, con forma de corazón; el colgante Gratias, con un significado más afín a las madres; y las medallas de la Virgen, tanto la de Fuensanta como la de la Alegría, que han tenido un gran éxito durante sus lanzamientos y se han convertido en best sellers de la firma de Ana Iglesias.