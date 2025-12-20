¿Aún no sabes qué regalar por Navidad? Esta chaqueta de cuadros de Laura Matamoros es una opción perfecta

Quedan menos de dos semanas para Navidad. Una jornada marcada por el reencuentro con nuestros seres queridos.

También destacan estas fechas por la compra de regalos. Unos obsequios que numerosas personas adquieren a última hora.

Laura Matamoros (32 años), consciente de que muchas seguidoras se encuentran en esta situación, ha compartido una opción que será, sin lugar a dudas, un regalo ideal.

La influencer ha sacado a la luz un story de Instagram en el que aparece ataviada con una cazadora de cuadros. "Puede ser una muy buena idea de regalo. Ahí lo dejo", ha escrito la hija de Kiko Matamoros (68) en su red social.

Laura Matamoros, en un 'story' de Instagram.

Laura ha confiado en una firma emergente llamada Manech. Así, ha escogido un modelo que recuerda al más icónico estilo londinense.

Se trata de un chaquetón confeccionado en España a partir de una lana de origen nacional de inspiración escocesa, símbolo de carácter y elegancia atemporal.

Su diseño evoca la tradición de los tartanes británicos reinterpretada bajo la precisión y el refinamiento de la confección española. Los botones grabados con el emblema Manech y el registro oficial del modelo refuerzan su exclusividad y autenticidad.

Tal y como reza la descripción del artículo en su página web, la prenda con alma cosmopolita y herencia clásica está creada para quienes aprecian la distinción, la historia y la impecable artesanía.

Todo aquel que quiera hacerse con la misma chaqueta que ha vestido Laura Matamoros podrá hacerlo por un precio de 334 euros. Las tallas, cabe mencionar, oscilan entre la XS y la L.

Un 'story' compartido por Laura Matamoros.

Tanto su color como su diseño hacen que esta prenda sea fácilmente combinable con diversas prendas. Cierto es, sin embargo, que una de las opciones ideales es un jersey de cuello alto negro.

Matamoros, en su caso, ha escogido una camiseta blanca básica. Otra alternativa disponible en el armario de cualquiera de sus seguidoras.

Sobre la firma

Manech, la firma en la que ha confiado recientemente Laura Matamoros, es una marca de moda española conocida por sus prendas de piel y lana de alta calidad, hechas 100% a mano en España, que se caracteriza por un diseño atemporal, elegante y sostenible.

Se especializa en cazadoras oversize icónicas, elaboradas con materiales nobles como napa de cordero, que fusionan la tradición artesanal con la sofisticación moderna, convirtiéndose en un símbolo de lujo discreto y duradero, popular entre mujeres estilosas en Madrid y más allá.