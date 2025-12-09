María García de Jaime tiene el complemento estrella para tu bolso: los 'charms' de peluche que arrasan esta Navidad

María García de Jaime en una imagen compartida en su perfil de Instagram. Instagram

Si eres de las que le encanta llevar un adorno extra en tu bolso, como llaveros decorativos, colgantes o muñecos, la nueva adquisición de María García de Jaime (29 años) te va a fascinar.

La influencer, que acostumbra a compartir sus hallazgos más deseados en moda y estilo en las redes sociales, ha presentado en su cuenta de Instagram el accesorio que promete convertirse en el regalo más buscado de estas fiestas: los charms de peluche de Parfois. Un detalle dulce, divertido y versátil que ya ha conquistado a sus seguidoras.

Se trata de unos llaveros colgantes con pequeños osos de peluche que forman parte de The Bear Collection. Pueden ir enganchados tanto de un bolso como de una mochila o incluso de una prenda de ropa, como un pañuelo o una bufanda.

María García de Jaime, en sus redes sociales. @mariagdejaime

Con un precio de 25,99 euros, estas pequeñas y adorables piezas combinan moda, nostalgia y un toque de humor, lo que los convierte en un capricho perfecto para alegrar cualquier look invernal o darle un aire más desenfadado.

Y es que, en lo que respecta a los complementos, es tendencia rescatar al niño que llevamos dentro. Seguro que más de uno se siente atraído ante la idea de llevar colgado del bolso uno de los grandes juguetes fetiche de nuestra infancia.

Los charms que luce María García de Jaime forman parte de una colección compuesta por 12 ositos, cada uno con una personalidad y una temática diferente.

Parfois ha diseñado cada modelo con dos accesorios extra, escogidos cuidadosamente para reflejar su carácter. Así, la serie se convierte en un pequeño universo de historias y estilos que hace que elegir solo una resulte misión imposible.

Llavero de peluche de Parfois. Parfois.

El accesorio más deseado

Entre las propuestas de la firma, destaca la serenidad del osito Relax, perfecta para quienes buscan transmitir calma y bienestar; la alegría contagiosa de la Natalicia, diseñada especialmente para quienes viven la Navidad con ilusión; o la energía competitiva del jugador de Tenis.

También encontramos modelos tan encantadores como el dulce osito de la Hora del Té o la Artista, pensada para espíritus creativos.

El toque de humor está asegurado con el entrañable oso Resfriado -con jersey de punto y bufanda-, mientras que el glamour lo aporta la sofisticada F1 Girlie, ideal para fans del motor con estilo.

Llavero charm Intelectual, de 'The Bear Collection', de Parfois. Parfois.

La colección se completa con la divertida Fiesta, la siempre moderna Influencer, el reflexivo Intelectual, el deportista osito de Béisbol y el aventurero espíritu deportivo de Esquí, que invita a soñar con escapadas a la montaña.

Con su mezcla de ternura, personalidad y diseño cuidado, los pequeños complementos suaves y apretables de The Bear Collection se han convertido en un fenómeno que hace tiempo ha invadido las calles.

No solo decoran y aportan carácter a cualquier bolso, sino que se presentan como el detalle perfecto para hacer un regalo diferente estas Navidades.

María García de Jaime ya los ha incluido en sus imprescindibles, una señal inequívoca de que son el accesorio más deseado de la temporada.