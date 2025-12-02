Eugenia Martínez de Irujo tiene el vestido de rayas perfecto para el invierno: de punto y calentito

Eugenia Martínez de Irujo (57 años) lo ha vuelto a hacer. La duquesa de Montoro, una de las mujeres más destacadas de la aristocracia española, ha protagonizado una de sus apariciones públicas más acertadas gracias a un look que reúne comodidad, sofisticación y ese savoir-faire relajado que la caracteriza.

Para la fiesta de su 57 cumpleaños, que cumplió el pasado 26 de noviembre, la aristócrata ha escogido un diseño de The IQ Collection, la marca fundada en 2018 por Inés Domecq (42 y Virginia Pozo, que en apenas unos años se ha convertido en un referente imprescindible entre celebrities y socialités.

El diseño en cuestión es el vestido de punto Babi, una de las piezas estrella de la firma. De estética depurada y espíritu funcional, el vestido se presenta como una de esas prendas que condensan la esencia del estilo contemporáneo: versátil, favorecedor y capaz de resolver con una sola elección cualquier look de día o de tarde.

Eugenia Martínez de Irujo, en una imagen de sus redes sociales. @eugeniamartinezdeirujo

Confeccionado en punto de alta calidad, el modelo destaca por su cuello a la caja y por su elegante combinación de rayas en negro y beige.

Se trata de un binomio cromático clásico que The IQ Collection actualiza con una silueta muy reconocible de la casa: minimalista, estructurada y pensada para estilizar la figura sin excesos.

Eugenia, fiel defensora de las firmas españolas y admiradora del trabajo de Domecq y Pozo, ha lucido el vestido con la naturalidad que ya es sello personal.

La aristócrata ha optado por acompañarlo con ausencia de accesorios y un maquillaje sencillo, permitiendo que la pieza cobre todo el protagonismo.

El resultado ha sido un look impecablemente equilibrado, perfecto para la transición entre el otoño y el invierno, y que reafirma su habilidad innata para interpretar la moda sin artificios.

Vestido Punto Babi, de The IQ Collection. The IQ Collection.

El éxito del vestido "Babi" no es casual. Desde su lanzamiento, la prenda ha captado la atención de quienes buscan un armario más consciente y funcional, capaz de acompañar el ritmo de vida actual sin renunciar al estilo.

Además, su precio -190 euros a la venta en la tienda online de la firma- lo convierte en un capricho relativamente asequible dentro del universo de la moda premium española, lo que explica su rápida acogida entre el público.

Desde su fundación, hace siete años, The IQ Collection ha consolidado un estilo muy definido: diseños atemporales con guiños contemporáneos, volúmenes estudiados, tejidos de calidad y un equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad.

No es extraño que Eugenia Martínez de Irujo, cuya estética gravita entre lo boho y lo clásico renovado, haya encontrado en esta firma una aliada perfecta.

Con esta nueva aparición, la duquesa confirma una vez más que su ojo para elegir piezas bonitas en su fondo de armario sigue intacto.

Y si algo ha quedado claro, es que el vestido Babi promete convertirse en uno de los grandes protagonistas de la temporada. Después de todo, pocas prendas conjugan con tanta efectividad tendencia, comodidad y ese toque de distinción relajada que siempre acompaña a Eugenia.