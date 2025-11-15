El capricho español de Victoria Federica: un bolso de Loewe valorado en más de 3.000 euros

Victoria Federica (25 años) confirma que la moda española se encuentra entre sus favoritas. La nieta del emérito Juan Carlos (87) ha vuelto a los titulares, y esta vez por algo muy especial: la marca España elevada a su máxima expresión.

Si hay algo que fascina de Victoria es su capacidad para combinar estilismos de forma muy atractiva, pensados para la Generación Z. En esta ocasión, no ha llamado la atención por su relación con su abuelo, su tío o su prima, la princesa Leonor, sino por un complemento que ha captado todas las miradas y que ya se ha convertido en el nuevo capricho deseado por las expertas en moda.

La influencer ha elegido un bolso que destaca no solo por la firma a la que pertenece, sino también por su color y estilo, que aportan un toque sofisticado a cualquier look del día a día.

Contar con diseños exclusivos de grandes marcas no es algo nuevo para Victoria Federica. Sin embargo, esta elección tiene una connotación aún más especial, ya que reafirma su pasión por los diseñadores españoles.

Para esta ocasión, la hija de Jaime de Marichalar (62) ha optado por un diseño de Loewe. Se trata de un bolso que define las distintivas líneas geométricas de la marca y su característico formato de cubo. Esta versión pequeña del bolso Puzzle está confeccionada en jacquard de algodón bordado a mano, con bolas en lana 3D que aportan un toque artesanal al diseño.

El diseño está inspirado en el tapiz Dotted de Anni Albers y forma parte de la colaboración entre Loewe y la artista. Una pieza perfecta para llevar al hombro, cruzada o en la mano, que incluye una correa extraíble y ajustable para las más atrevidas.

También cuenta con un cierre de cremallera con tirador en piel de ternera, un bolsillo exterior con cremallera en la parte trasera y un bolsillo de ranura en el interior, completado con un forro en piel de ante.

Bolso Puzzle pequeño en tela bordada. Loewe

Valorado en 3.600 euros, el bolso luce el anagrama de la firma grabado en dorado, un detalle que lo distingue de otros modelos de la marca española.

Victoria Federica lo ha usado para marcar la diferencia en un look que, a simple vista, parecía sencillo, convirtiéndolo en un estilismo que llama la atención de las expertas.

Aunque no se trate de un diseño para todos los públicos, muchas mujeres podrían ficharlo para su armario, ya que es un capricho de marca España que merece un lugar en cualquier vestidor femenino.