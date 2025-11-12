Mar Saura, impresionante con un conjunto de Saint Laurent y una chaqueta de cuero para su cena con Eva Longoria

La exclusiva inauguración de Nota Blu New Brasserie, en el barrio de Salamanca de Madrid, reunió a un gran número de celebridades en una velada marcada por la sofisticación y la buena sintonía entre los asistentes.

Mar Saura (50 años) y su marido, Javier Revuelta (68), fueron de los primeros en llegar al espacio gastronómico, situado en la calle Claudio Coello, donde evitaron comentar la reciente publicación de las memorias de Mar Flores (56).

Radiante y sonriente, la modelo se limitó a asegurar que se encuentra "muy bien", mientras confirmaba su apoyo a Eva Longoria (50), la anfitriona de la velada.

La cena se convirtió en un punto de encuentro para numerosas personalidades del mundo del espectáculo, entre ellas Vicky Martín Berrocal (52), María Bravo (58), e Ilia Topuria (28), quienes compartieron risas y posaron en el photocall del restaurante, mostrando complicidad y naturalidad.

Mar Saura luce look de Yves Saint Laurent. Europa Press

Javier Revuelta acompañó a su esposa en todo momento, demostrando el ambiente cercano y de distensión que se vivió entre los asistentes, en una de las noches más glamurosas del otoño madrileño.

En cuanto al estilismo que lució Mar Saura para la ocasión, destacó por su elección elegante y sofisticada. La modelo apostó por un conjunto de Saint Laurent (YSL), protagonizado por un top lencero y pantalón negro de talle alto, acompañado por una chaqueta de cuero de Izakova.

La chaqueta llamó especialmente la atención. Se trata del modelo EMA en verde oscuro. Su silueta impecable y su corte entallado crean una presencia impactante que realza cualquier look. Ya sea sobre ropa informal o para complementar un atuendo de noche, el abrigo ofrece una versatilidad y un estilo inigualables. Es una prenda que define el lujo, la comodidad y la elegancia moderna. Su precio es de 2.100 euros.

El look se completó con unos zapatos de la firma Casadei. Concretamente uno de sus modelos acharolados y con tacón de aguja, que son un clásico atemporal. Su precio ronda los 600 euros.

También lució exclusivas joyas de Bvlgari, todo bajo la dirección de su estilista, Víctor Blanco. Un outfit que realzó aún más la esencia de la noche y la situó entre las invitadas más estilosas del esperado estreno gastronómico.