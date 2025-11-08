Alba Carrillo deslumbra con un look otoñal coronado por un bolso artesanal 'made in Spain'

Alba Carrillo (38 años) ha vuelto a demostrar por qué es una de las figuras más seguidas en el mundo de la moda nacional. En su último post de Instagram, la modelo y colaboradora televisiva ha compartido un outfit otoñal que ha captado la atención de sus seguidores.

No sólo por su estilismo impecable, sino por el complemento que lo eleva: el Bolso Zig-Zag Mini de la firma española Zahati, una pieza artesanal que combina diseño, sostenibilidad y carácter.

El bolso, valorado en 149 euros, está confeccionado en eco leather burdeos y presenta una estructura compacta y funcional, ideal para el uso diario. Lo que lo distingue es su diseño: los laterales están cubiertos con una red de fibras naturales al tono.

El asa trenzada a mano con cuero y el cordón regulable completan un accesorio que, según la propia marca, "le dará ese toque original a tu look de otoño invierno".

Carrillo lo ha combinado con un abrigo oversize en tonos neutros, pantalón recto y botines de piel.

Zahati, la firma detrás de esta pieza, se caracteriza por su apuesta por la artesanía local, el uso de materiales sostenibles y la reinterpretación de técnicas tradicionales en clave contemporánea.

La elección de este bolso por parte de Alba no es casual. La modelo ha mostrado en varias ocasiones su interés por marcas que apuestan por la producción responsable y el diseño con identidad.

En este caso, el bolso se convierte en el protagonista del conjunto, aportando color, textura y una historia detrás de cada costura. Su tamaño compacto lo hace ideal para el día a día, mientras que su acabado artesanal lo convierte en una pieza única.

El bolso que ha lucido Alba Carrillo.

Zahati nació en Gata de Gorgos, Alicante, una localidad con una larga tradición en la elaboración de productos con fibras naturales.

Fundada por el diseñador José Puerta, la firma recupera técnicas artesanales como el trenzado de palma, el mimbre y el esparto, aplicándolas a diseños contemporáneos que combinan funcionalidad y estética.

Cada pieza se elabora a mano, respetando los ritmos del trabajo artesanal y apostando por materiales ecológicos y procesos sostenibles.

La marca ha logrado posicionarse como un referente en el sector de la moda consciente, con presencia en tiendas selectas y colaboraciones con diseñadores y estilistas.

Zahati no solo produce bolsos, sino también sombreros, accesorios y piezas decorativas, siempre con el sello de calidad y autenticidad que caracteriza a la artesanía española.