Nieves Álvarez eleva el traje masculino con un diseño impecable de Roberto Verino

La modelo Nieves Álvarez en una imagen tomada el pasado mes de julio. Gtres

Nieves Álvarez (51 años) lo ha vuelto a hacer. La modelo y presentadora, referente indiscutible de elegancia en España, ha causado sensación en su último post de Instagram al lucir un traje gris de Roberto Verino que redefine el poder del estilo masculino en clave femenina.

Álvarez demuestra que el traje de chaqueta sigue siendo una de las apuestas más potentes del armario, especialmente cuando se interpreta con precisión, calidad y actitud.

El conjunto, firmado por el diseñador gallego, está compuesto por una blazer cruzada de doble botonadura y un pantalón ancho de corte masculino, ambos confeccionados en lana fría de alta calidad.

La americana, realizada en una lana Super 130’s en tono gris, presenta cuello con solapa clásica, manga con botones, bolsillos de tapeta en el delantero y forro interior a tono. Su precio es de 495 euros, y representa una inversión en atemporalidad y versatilidad.

Por su parte, el pantalón, confeccionado en lana Super 110’s, destaca por su cintura con pinzas, dos bolsillos laterales y bajo con vuelta, y tiene un precio de 250 euros.

El traje que luce Nieves Álvarez no es una reinterpretación caprichosa del guardarropa masculino, sino una declaración de intenciones.

La doble botonadura de la blazer aporta un aire clásico, mientras que el tejido de lana fría garantiza una caída impecable y una sensación de ligereza que lo hace ideal para entretiempo o para ambientes profesionales exigentes.

El pantalón, con su corte recto y amplio, refuerza esa estética de poder relajado que tanto domina las pasarelas actuales. La vuelta en el bajo y las pinzas en la cintura aportan un toque sartorial que eleva el conjunto por encima de la tendencia.

El traje de Nieves Álvarez firmado por Roberto Merino.

Nieves lo combina con una camiseta básica blanca y stilettos en tono neutro, dejando que el traje hable por sí solo. El resultado es un look pulido, contemporáneo y absolutamente inspirador.

Elegancia funcional

Roberto Verino ha construido una firma basada en la elegancia funcional, la calidad de los materiales y la atemporalidad de sus diseños.

Este traje es un ejemplo perfecto de esa filosofía: no busca llamar la atención con estridencias, sino destacar por su impecable factura y su capacidad de adaptarse a múltiples contextos.

En palabras del propio diseñador, "la moda debe servir para empoderar, no para disfrazar".

Nieves Álvarez, que ha colaborado en numerosas ocasiones con la firma, encarna a la perfección ese espíritu. Su estilo se caracteriza por la sobriedad, la precisión y una elegancia que nunca resulta forzada.

En este look, vuelve a demostrar que menos es más, y que un buen traje puede ser tan poderoso como un vestido de gala. La publicación de Nieves ha generado una oleada de comentarios positivos en redes sociales.

Figuras del mundo de la moda, seguidores y medios especializados han elogiado la elección del conjunto y la forma en que lo ha interpretado.