Sandra Barneda deslumbra en su gran regreso al trabajo con un traje que querrás tener en tu armario

Sandra Barneda este pasado lunes, día 27, en la presentación de la nueva temporada de 'La isla de las tentaciones'. Gtres

Sandra Barneda (50 años), rostro emblemático de la televisión española y presentadora de La isla de las tentaciones, ha vuelto a demostrar que su estilo es tan potente como su presencia en pantalla.

Este pasado lunes, día 27 de octubre, durante la presentación oficial de la novena temporada del exitoso reality de Telecinco La isla de las tentaciones, Barneda ha acaparado todas las miradas con un conjunto de dos piezas firmado por la firma española Alma en Pena.

El conjunto, valorado en 720 euros, está compuesto por un pantalón de corte recto confeccionado en poliéster, con un precio de 360 euros, y una blazer a juego, también de 360 euros. Ambas piezas comparten un elemento distintivo: el bordado floral, que aporta textura y color.

La chaqueta, con cuello solapa y manga larga, se ajusta perfectamente a la silueta de Barneda, realzando su porte y transmitiendo una imagen de seguridad y estilo.

El bordado se convierte en el protagonista del conjunto. Las flores, distribuidas estratégicamente, aportan dinamismo sin caer en la exageración, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo.

El poliéster, tejido elegido para ambas prendas, permite una caída fluida y cómoda, ideal para un evento de estas características.

Sandra Barneda, este pasado lunes, luciendo el modelo de Alma en Pena. Gtres

Sandra Barneda ha construido a lo largo de los años una imagen pública que combina sobriedad, feminidad y un toque de rebeldía. Su estilo suele moverse entre lo minimalista y lo bohemio, con guiños puntuales a tendencias más atrevidas.

En esta ocasión, el conjunto de Alma en Pena es elegante sin ser rígido, femenino sin caer en lo cursi, y moderno sin perder atemporalidad.

La firma, que tradicionalmente ha destacado en el mundo del calzado, se consolida así como una opción sólida en el terreno textil, especialmente en looks de alfombra roja y presentaciones televisivas.

La novena temporada de La isla de las tentaciones promete ser una de las más intensas hasta la fecha. Con nuevos participantes, dinámicas renovadas y una audiencia fiel que espera cada entrega con expectación, el programa se prepara para volver a liderar el prime time.

Y Sandra Barneda, como siempre, será el hilo conductor de esta montaña rusa emocional.

Sobre Alma en Pena

Alma en Pena nació en el verano de 2006 como una firma española especializada en calzado femenino, fruto de la visión de José Gil, empresario con más de 40 años de experiencia en el sector.

La marca tiene raíces familiares profundas: en 1960, Adela Gil -madre de José- abrió su primera zapatería multimarca, sentando las bases de una tradición zapatera que hoy alcanza su tercera generación.

Desde sus inicios, Alma en Pena se ha caracterizado por combinar comodidad, diseño artesanal y detalles sofisticados como pedrería y bordados, expandiéndose rápidamente a nivel internacional y consolidándose como un referente de estilo responsable y femenino.