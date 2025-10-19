El armario de los más pequeños se llena de color, texturas naturales y prendas diseñadas para ir a la última

La temporada de otoño-invierno llega cargada de energía y estilo para los más pequeños. Las nuevas tendencias en moda infantil apuestan por materiales sostenibles, estampados naturales y una paleta de colores cálidos que invitan a la expresión y al movimiento libre.

En este contexto, Okaïdi España se consolida como referente en moda responsable, inclusiva y accesible, con prendas diseñadas para acompañar el crecimiento infantil desde tan solo 5,99 euros.

El armario otoñal se llena de rayas, flores, hojas y aves, reflejo de la conexión entre infancia y naturaleza. Los clásicos cuadros regresan con un toque folk, presente en vestidos, chaquetas y pantalones. Además, una de las grandes novedades llega de la mano del artista Matías Larrain, quien ha colaborado con la marca en una colección cápsula artística que celebra la creatividad infantil mediante prendas ilustradas coloridamente con motivos naturales.

Looks de nueva colección.

Esta edición limitada está disponible desde el 23 de septiembre en tiendas Okaïdi y en su web oficial.

En cuanto a los colores, el otoño se tiñe de terracotas, mostazas, beiges y marrones chocolate, matizados con tonos más vibrantes como azul marino o granate. Comodidad y autonomía son también protagonistas de la temporada, con diseños ergonómicos, cierres sencillos y tejidos reciclados que facilitan la independencia de los pequeños y fomentan hábitos sostenibles.

Entre los imprescindibles destacan la cazadora teddy de estilo universitario, disponible por menos de 30 euros, y las parcas desmontables 3 en 1 elaboradas con materiales reciclados, ideales para adaptarse a todas las temperaturas.

Desde su creación en 1996, Okaïdi mantiene una filosofía que va más allá de la estética: fomentar la diversidad, respetar el planeta y promover el desarrollo infantil. Con su nueva colección otoño-invierno 2025, la marca reafirma su compromiso de vestir la infancia con alegría, conciencia y libertad. El origen de la marca de ropa infantil Okaïdi se remonta al 1996, gracias a la iniciativa de Jean Duforest y Jean-Luc Souflet.