Las mujeres más elegantes ya desean esta blusa de Nuria Roca porque es ideal para todos los eventos de la temporada

Un día más, Nuria Roca (53 años) se convierte en protagonista gracias a su look en televisión. La presentadora hizo una aparición estelar en El Hormiguero, junto a Pablo Motos (60), logrando acaparar la atención del programa de Antena 3. Y no solo por sus dotes como ilusionista, sino porque el estilismo que eligió para la ocasión llamó la atención de las expertas en moda.

Si algo caracteriza a Roca es que todos sus looks, junto a los de Tamara Falcó (43), suelen ser de los más comentados en sus apariciones televisivas. Sin embargo, en ocasiones sus palabras o sus conversaciones con Juan del Val (54) acaparan los titulares. En esta ocasión no ha sido así.

Nuria destaca por su buen gusto a la hora de combinar prendas, pero ahora lo hace también por demostrar que a veces basta con una sola pieza clave para cambiar por completo un estilo. En esta ocasión, solo necesitó una blusa elegante y original para convertirse en noticia.

Nuria Roca con una blusa de Bocetto. Gtres

La presentadora tiene claro que para brillar no siempre hay que optar por looks extremadamente especiales, sino saber dar protagonismo a piezas concretas que marquen la diferencia. En esta ocasión, la camisa con lazo de la firma Bocetto fue la prenda clave que hizo del conjunto un éxito.

Se trata de una blusa semitransparente en color rosa empolvado, con una gran lazada en el cuello. El tejido incorpora pequeñas tachuelas brillantes y presenta mangas abullonadas y vaporosas, lo que aporta un gran dinamismo al diseño, tanto en televisión como fuera de ella. Con la luz y los focos, este tipo de prendas adquieren un brillo especial que las convierte en únicas.

Camisa Lazo Brillantes. Bocetto

La blusa está disponible en la web de la firma en todas las tallas y, aunque no aparece el precio de venta, Bocetto anima a los interesados a contactar directamente para conocerlo. Sin duda, es una opción perfecta para fichar de cara a la temporada de eventos que se avecina.

Nuria la combinó con un pantalón alto negro de Mango, que se adapta a la perfección a su silueta y se convierte en una de las prendas más versátiles del año. Completó el look con unas sandalias de Martinelli en color rosa metalizado y punta cuadrada, que aportan sofisticación y un toque chic, además de crear una sensación de alargamiento de piernas.