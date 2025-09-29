Eugenia Osborne presume de elegancia en la noche italiana con un espectacular vestido negro de la firma Sèzane

Eugenia Osborne (38 años) ha disfrutado de unos días de renombre. La empresaria se ha desplazado hasta Italia junto a su pareja, Miguel Barreiro. Allí, ambos han vivido unas vacaciones de ensueño, marcadas por un lujoso emplazamiento y una imparable hoja de ruta.

Más allá de los exclusivos planes a los que ha dado paso la pareja en el país italiano, Osborne ha aprovechado su estancia en Capri para compartir los detalles de los distintos looks por los que se ha decantado.

Vestidos holgados y complementos de lo más sofisticados han protagonizado buena parte de los atuendos de la hija de Bertín Osborne (70). No obstante, ha habido un look concreto que ha acaparado todas las miradas de sus seguidoras y ha servido de inspiración para ellas.

Eugenia, en esta línea, ha disfrutado de una velada nocturna junto a su razón de amor en la ciudad italiana. Una cita que ha aprovechado para enfundarse un espectacular vestido negro que firma Sèzane, una de las marcas preferidas de rostros como Isabelle Junot (34) o Sassa de Osma (37).

Eugenia Osborne, en un 'story' de Instagram.

El modelo por el que se ha decantado la hermana de Alejandra Osborne (46) es el Soleane. Se trata de un vestido midi sin tirantes tipo palabra de honor. Una prenda que destaca, entre otros aspectos, por su punto smock y cremallera en la espalda. Además, presenta una falda de patinadora con una especie de vuelo que estiliza la figura de cualquiera que lo porte.

La prenda se encuentra disponible en la página web de Sèzane entre las tallas 34 y 46 por un precio de 180 euros. La marca, además, ofrece modelos similares al que ha escogido Eugenia Osborne en diferentes tejidos y diseños.

El vestido ya habla por sí solo. De ahí que la empresaria haya sido de lo más selectiva a la hora de escoger el calzado. En este sentido, Osborne ha añadido al modelo de Sèzane un bolso de la firma Twinset. En concreto, ha elegido el modelo Liliane en color beige.

Se trata de un bolso fabricado en Italia en piel de ante con tratamiento contra la pérdida del color. El cuerpo está realizado en forma de columna con un refuerzo de microfibra, presenta un logotipo estampado en caliente y está forrado en sarga de algodón mixto. Además, cuenta con dos asas desmontables, que pueden llevarse a la vez o por separado.

El precio del complemento, tal y como recoge la página web de Twinset, es de 543 euros. También es posible adquirirlo en verde militar o burdeos.