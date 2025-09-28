Michelle Salas, hija de Luis Miguel, demuestra que es posible ir cómoda y estilosa con este conjunto deportivo de Alo

Michelle Salas (36 años) es conocida desde antes incluso de que ella misma fuera consciente. Es lo que tiene ser hija de uno de los grandes de la música como es Luis Miguel (55). No obstante, la primogénita de El sol de México ha demostrado haber encontrado el rumbo de su vida profesional gracias a su faceta como modelo e influencer.

A través de sus redes sociales, Michelle saca a la luz algunos detalles de sus escapadas a destinos de ensueño y los lujosos restaurantes en los que se da cita. Todo un cúmulo de acontecimientos que hacen considerarla una influencer en toda regla. Aunque son sus estilismos por los que se decanta lo que ha conseguido que su Instagram esté formado por más de dos millones de seguidores a día de hoy.

La también hija de Stephanie Salas (55) ha compartido un story en Instagram posando para la cámara. Una instantánea que ha captado la atención de propios y extraños gracias al estilismo que ha lucido. Un conjunto del que ella misma ha sacado a la luz todos y cada uno de los detalles.

Fiel amante de la ropa deportiva, Michelle ha optado por un conjunto de la firma Alo. En concreto, la primogénita de Luis Miguel se ha decantado por un tres piezas en burdeos.

Michelle Salas, en un 'story' de Instagram.

Una de las piezas fundamentales del conjunto es el top deportivo ajustado. Una prenda que se encuentra disponible en la web de la firma. Así, ha combinado la camiseta cropped con unos pantalones holgados que tienen un precio de 138 euros en la web. Destacan, entre otros aspectos, por su tiro alto y la caída recta.

El toque final del conjunto de Alo lo ha aportado una sudadera con capucha de la misma marca. Un must en el armario de cualquiera en plena época otoñal. En el caso de Michelle, se ha decantado por una pieza que tiene un precio de 118 euros a día de hoy.

Aunque ha escogido la modelo un conjunto en burdeos, lo cierto es que la firma deportiva ofrece las mismas piezas en otros tonos, como gris o negro.

Siguiendo la estela deportiva, Michelle Salas ha ultimado el estilismo con unas deportivas blancas que destacan por sus detalles en dorado. En cuanto al cabello, ha optado por llevar un recogido tipo moño.