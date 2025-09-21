Dosprimeras, la firma de Ana Iglesias, apuesta por la geometría y los cristales en azul zafiro en su colección de otoño

Ana Iglesias (29 años), junto a su firma de joyas, Dosprimeras, da comienzo a la temporada otoño-invierno 2025 con una colección, "inspirada en aquellos caminos que estaban destinados a volver a cruzarse".

Un lanzamiento que apuesta por las formas geométricas, una tendencia en joyería que ha vuelto con fuerza y que sigue uno de los propósitos de la marca: "mantener la belleza de lo clásico aportando un toque diferente y de actualidad".

La nueva colección, llamada 'Encuentro', está formada por cinco piezas, con el símbolo de la cruz como protagonista. Una forma geométrica que destaca por su simplicidad y minimalismo, pero que a su vez refleja un estilo rompedor y diferente.

Lucía Aquino, diseñadora de la firma, explica: “Las formas geométricas me encantan por la versatilidad que ofrecen. Estos diseños hacen que podamos elevar cualquier look a partir de las joyas, algo que en Dosprimeras hacemos mucho. Vestir con básicos y crear un look mediante complementos habla mucho de la persona y consigue estilismos únicos”.

Esta nueva colección también destaca por los cristales checos en azul zafiro que decoran los diseños. Un tono que, como asegura Ana Iglesias, fundadora de la firma de joyas, “representa gran parte de la personalidad de la marca". Para la que fuera ganadora de 'MasterChef' "transmite elegancia, serenidad y lealtad. Por ello se asocia mucho a anillos de compromiso"

Una de las piezas de la colección 'Encuentro' es un collar formado por dos cadenas de eslabones XL, combinados con cruces, una pieza que aporta luz y decora cualquier tipo de escote. Además, los pendientes 'Recuerdo' y 'Ágora', unos largos y otros formato botón para alcanzar diferentes estilos.

La colección la completa el anillo 'Memoria', una joya XL con tres cruces en relieve. Por último, el ear cuff 'Eón', una joya que se ha incluido por segunda vez en Dosprimeras para seguir aportando innovación en los diseños.

Con esta nueva propuesta, Dosprimeras mantiene la técnica martelé en sus joyas, con el fin de aportar ese toque artesanal que tanto caracteriza su filosofía de marca. Cada una de sus piezas pasa aproximadamente por 15 artesanos españoles, lo que hace que cada joya sea única y especial.

La firma de Ana Iglesias busca crear piezas con un diseño original, actual y femenino. La marca respira naturalidad, alegría y elegancia, con un toque desenfadado. Su historia se construye con pequeños momentos que simbolizan recuerdos, plasmados en las joyas que acompañan en el día a día.