Nicolás de Dinamarca despide el verano y comparte dos ideas de 'looks' para los hombres apasionados por la moda

"Adiós, verano. Has estado genial". Así ha titulado Nicolás de Dinamarca (26 años) una de sus últimas publicaciones en su perfil de Instagram. Se trata de un post en el que ha sacado a relucir un carrusel de varias fotografías que desvelan algunos de sus más recientes planes.

Comidas, viajes y posados han compuesto el post del sobrino del rey Federico X (57). Una serie de idílicos momentos que Nicolás ha querido inmortalizar en la plataforma online. Además, una vez más ha dejado buena muestra del exquisito gusto que tiene por la moda.

En una de las instantáneas, el nieto marginado de la emérita Margarita II (85) ha sacado a la luz una camiseta tipo polo de una firma italiana que triunfa entre los más jóvenes. Se trata de Sease, una marca que únicamente ofrece en su catálogo ropa masculina.

Una combinación de verde y gris componen el polo que ha compartido Nicolás de Dinamarca en su carrusel de Instagram. Una prenda combinable con todo tipo de piezas de ropa, pudiendo así dar paso a un look más deportivo o bien otro más formal.

No ha desvelado el hijo de Joaquín de Dinamarca (56) qué ha escogido para combinar el polo de Sease. Sin embargo, ha optado por añadir al look un lujoso reloj de Cartier en plata. Un accesorio que eleva cualquier tipo de estilismo y que suele estar situado por encima de los 20.000 euros.

Otra de las fotografías que ha compartido el conde de Monpezat ha servido para dar inspiración a un sinfín de hombres. En esta línea, Nicolás ha lucido un outfit de lo más clásico al que ha dado su toque personal.

Un polo azul de canalé ha sido su apuesta para este segundo look. Aunque no ha revelado a qué firma pertenece la prenda, lo cierto es que varias marcas al uso como Asos, Zara o H&M ofrecen en su catálogo opciones idénticas a la que ha lucido Nicolás de Dinamarca.

Consciente de que el color del polo que ha escogido no es fácil de combinar, el joven ha optado por añadir unos pantalones de pinza en color blanco crudo. Siguiendo por la estela de lo formal, Nicolás se ha enfundado unos mocasines, considerados uno de los musts de la temporada.

El toque final, cabe recalcar, lo han aportado unas gafas de sol para protegerse de los incesantes rayos que han protagonizado sus últimos días de vacaciones.